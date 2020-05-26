Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что режим полетов над Калининградской областью зеркален режиму, установленному над Аляской , но никто из западных партнеров по Договору об открытом небе об этом не вспоминает.

“Мы ограничили дальность полетов над Калининградской областью с учетом ее географических особенностей и используя созданный американцами прецедент в отношение Аляски. И Калинградская область, и Аляска являются полуэксклавами, и мы исходили из того, что это абсолютно вытекает из географического положения Калининградской области и Аляски ”, - заявил министр во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеосвязи.

Россия также исходила из того, что как на Аляске, так и над Калининградской областью, для наблюдения территорий выделены аэродромы открытого неба.

“Так же, как на Аляске, установлена максимальная дальность полета в соответствие с приложением к Договору об открытом небе, так и мы установили максимальную дальность полета для Калининградской области. То есть, мы абсолютно зеркально определили режим полетов над Калининградской областью”, - пояснил дипломат.

“Но при всей идентичности этих подходов результаты, если их сопоставить, весьма интересно отличаются друг от друга. Например, если сравнить площадь территорий, изображение которой можно получить за один наблюдательный полет, то для Калининградской области это может быть до 98 процентов всей территории, а для Аляски за один наблюдательный полет можно получить не более 3 процентов наблюдаемой территории. И никто из наших западных партнеров, которые активно поддержали США в обвинении нас в нарушении этого договора, никто не вспоминает про эту Аляску. Речь только о нарушениях Российской Федерации ”, - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.