На границе с Китаем в Приморье с опережением графика пропускают фуры

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Пункты пропуска с КНР в Приморье, перед которыми застряли сотни фур, пропускают грузовики с опережением графика, сообщает правительство региона.
Уссурийская таможня в апреле информировала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков. За последние недели сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска "Пограничный" в Приморье, так как китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ", с 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. Водители 14 мая решили три дня не пересекать границу в знак протеста.
Власти Приморья заявили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за коронавируса у одного из российских водителей. В итоге диагноз не подтвердился. Власти проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", 18 мая фуры пошли в КНР, движение восстановилось. В понедельник власти региона сообщили, что у трех пунктов пропуска остаются 540 фур. Их планировалось выпустить в Китай до 1 июня.
"Пункты пропуска в Приморье пропускают большегрузы через границу с опережением графика. Очередь в "Пограничном" планируется ликвидировать к вечеру 31 мая, к 30 мая – в Краскино и Полтавке", - говорится в сообщении.
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