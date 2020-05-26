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2020-05-26T15:55
https://ria.ru/20200526/1572012981.html
На границе с Китаем в Приморье с опережением графика пропускают фуры
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РИА Новости

На границе с Китаем в Приморье с опережением графика пропускают фуры

15:55 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевОсмотр автомобиля с собакой на многостороннем автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Осмотр автомобиля с собакой на многостороннем автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Осмотр автомобиля с собакой на многостороннем автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Пункты пропуска с КНР в Приморье, перед которыми застряли сотни фур, пропускают грузовики с опережением графика, сообщает правительство региона.
Уссурийская таможня в апреле информировала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков. За последние недели сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска "Пограничный" в Приморье, так как китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ", с 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. Водители 14 мая решили три дня не пересекать границу в знак протеста.
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе
22 мая, 11:40
В Приморье начали проверку из-за скопления фур на границе с Китаем
Власти Приморья заявили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за коронавируса у одного из российских водителей. В итоге диагноз не подтвердился. Власти проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", 18 мая фуры пошли в КНР, движение восстановилось. В понедельник власти региона сообщили, что у трех пунктов пропуска остаются 540 фур. Их планировалось выпустить в Китай до 1 июня.
"Пункты пропуска в Приморье пропускают большегрузы через границу с опережением графика. Очередь в "Пограничном" планируется ликвидировать к вечеру 31 мая, к 30 мая – в Краскино и Полтавке", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе
16 мая, 11:04Распространение нового коронавируса
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КитайПриморский крайОбщество
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