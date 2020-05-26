На границе с Китаем в Приморье с опережением графика пропускают фуры

Власти Приморья заявили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за коронавируса у одного из российских водителей. В итоге диагноз не подтвердился. Власти проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", 18 мая фуры пошли в КНР, движение восстановилось. В понедельник власти региона сообщили, что у трех пунктов пропуска остаются 540 фур. Их планировалось выпустить в Китай до 1 июня.