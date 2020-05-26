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2020-05-26T15:53
https://ria.ru/20200526/1572012810.html
Магазинам Москвы выпишут более 500 штрафов за нарушение масочного режима
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РИА Новости

Магазинам Москвы выпишут более 500 штрафов за нарушение масочного режима

15:53 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом магазине в Москве
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 500 административных протоколов составлено в отношении работников московских магазинов за нахождение на рабочем месте без средств индивидуальной защиты, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
По его словам, всего с 12 по 25 мая в торговых объектах Москвы был составлен 771 протокол об административных правонарушениях в условиях режима повышенной готовности.
"К сожалению, не во всех магазинах работники соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. В отношении нарушителей будут применены штрафные санкции", - сказал Немерюк.
По итогам контрольных мероприятий с 12 по 25 мая к административной ответственности будут привлечены 113 объектов торговли за продолжение работы во время режима запрета на функционирование. В отношении 153 торговых точек составлены административные протоколы за несоблюдение социального дистанцирования работниками. За нахождение работников на территории магазинов без средств индивидуальной защиты оформлено 505 протоколов об административном правонарушении.
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Вместе с тем Немерюк особо отметил, что москвичи ответственно подошли к необходимости использовать средства индивидуальной защиты при посещении магазинов.
"Хочу поблагодарить жителей Москвы за сознательное отношение к своей безопасности и безопасности окружающих - 95% посетителей магазинов используют маски и перчатки", - добавил министр.
В ходе мониторинга были зафиксированы единичные случаи несоблюдения требований обязательного ношения защитных масок в общественных местах. С 13 мая сотрудники префектур совместно c представителями Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве составили 301 административный материал в отношении граждан за нарушение масочного и перчаточного режима. Больше всего нарушений – 88, было зафиксировано в Северном административном округе Москвы. На востоке столицы, а также в Зеленограде и новой Москве нарушений не выявлено.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкМоскваЭкономика
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