Магазинам Москвы выпишут более 500 штрафов за нарушение масочного режима

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 500 административных протоколов составлено в отношении работников московских магазинов за нахождение на рабочем месте без средств индивидуальной защиты, сообщил РИА Новости министр правительства Более 500 административных протоколов составлено в отношении работников московских магазинов за нахождение на рабочем месте без средств индивидуальной защиты, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы , первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк

По его словам, всего с 12 по 25 мая в торговых объектах Москвы был составлен 771 протокол об административных правонарушениях в условиях режима повышенной готовности.

"К сожалению, не во всех магазинах работники соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. В отношении нарушителей будут применены штрафные санкции", - сказал Немерюк.

По итогам контрольных мероприятий с 12 по 25 мая к административной ответственности будут привлечены 113 объектов торговли за продолжение работы во время режима запрета на функционирование. В отношении 153 торговых точек составлены административные протоколы за несоблюдение социального дистанцирования работниками. За нахождение работников на территории магазинов без средств индивидуальной защиты оформлено 505 протоколов об административном правонарушении.

Вместе с тем Немерюк особо отметил, что москвичи ответственно подошли к необходимости использовать средства индивидуальной защиты при посещении магазинов.

"Хочу поблагодарить жителей Москвы за сознательное отношение к своей безопасности и безопасности окружающих - 95% посетителей магазинов используют маски и перчатки", - добавил министр.

В ходе мониторинга были зафиксированы единичные случаи несоблюдения требований обязательного ношения защитных масок в общественных местах. С 13 мая сотрудники префектур совместно c представителями Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве составили 301 административный материал в отношении граждан за нарушение масочного и перчаточного режима. Больше всего нарушений – 88, было зафиксировано в Северном административном округе Москвы. На востоке столицы, а также в Зеленограде и новой Москве нарушений не выявлено.