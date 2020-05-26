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2020-05-26T15:52
https://ria.ru/20200526/1572012722.html
В госпитале в Ростове-на-Дону рассказали о "красной зоне" для COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:31:3116:1784_1036x0_80_0_0_88ae0d34bba71cc04e04b0bd8073fabd.jpg
РИА Новости

В госпитале в Ростове-на-Дону рассказали о "красной зоне" для COVID-19

15:52 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Главный врач городской больницы №1 имени Семашко (ЦГБ) в Ростове-на-Дону, определенной под "ковидный" госпиталь, Дмитрий Сизякин рассказал журналистам, как обустроена "красная зона", где лечат больных коронавирусом.
По его словам, коечный фонд больницы был перепрофилирован, закуплено необходимое оборудование и с 20 марта госпиталь начал прием больных. Наиболее тяжелые пациенты со всех муниципалитетов области определяются именно в него.
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"Красная зона как граница, она всегда должна быть на замке. У нас есть специальный персонал, который следит за тем, как доктора одеваются, как заходят в красную зону, правильность их действий по входу и выходу из нее", - сказал Сизякин.
Он добавил, что при входе обустроены специальные фильтры, а внутри есть таблички, организованы видеонаблюдение и голосовое предупреждение.
"Помимо этого у нас есть так называемая система СКУД. Это система доступа. В эту зону посторонний попасть не может", - отметил главврач.
На сегодняшний день в ЦГБ находятся 102 пациента с коронавирусом, из них 19 в реанимации. Всего в области выявлено 3930 случаев заражения COVID-19. Лечение в стационарах получают 459 пациентов, в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 26 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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