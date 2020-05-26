В госпитале в Ростове-на-Дону рассказали о "красной зоне" для COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Главный врач городской больницы №1 имени Семашко (ЦГБ) в Главный врач городской больницы №1 имени Семашко (ЦГБ) в Ростове-на-Дону , определенной под "ковидный" госпиталь, Дмитрий Сизякин рассказал журналистам, как обустроена "красная зона", где лечат больных коронавирусом.

По его словам, коечный фонд больницы был перепрофилирован, закуплено необходимое оборудование и с 20 марта госпиталь начал прием больных. Наиболее тяжелые пациенты со всех муниципалитетов области определяются именно в него.

"Красная зона как граница, она всегда должна быть на замке. У нас есть специальный персонал, который следит за тем, как доктора одеваются, как заходят в красную зону, правильность их действий по входу и выходу из нее", - сказал Сизякин.

Он добавил, что при входе обустроены специальные фильтры, а внутри есть таблички, организованы видеонаблюдение и голосовое предупреждение.

"Помимо этого у нас есть так называемая система СКУД. Это система доступа. В эту зону посторонний попасть не может", - отметил главврач.

На сегодняшний день в ЦГБ находятся 102 пациента с коронавирусом, из них 19 в реанимации. Всего в области выявлено 3930 случаев заражения COVID-19. Лечение в стационарах получают 459 пациентов, в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 26 человек.