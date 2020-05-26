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2020-05-26T15:57
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Иракские силовики объявили о ликвидации главаря ИГ*
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РИА Новости

Иракские силовики объявили о ликвидации главаря ИГ*

15:55 26.05.2020 (обновлено: 15:57 26.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения в Багдаде
Боец спецподразделения в Багдаде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
КАИР, 26 мая - РИА Новости. Антитеррористическая служба Ирака объявила о ликвидации лидера филиала террористической группировки "Исламское государство"* на территории страны.
Как сообщает иракское информационное агентство INA, "вали (наместник - ред.) Ирака в группировке ИГ* Муатаз аль-Джабури был ликвидирован в ходе операции сил антитеррористической службы страны". Аль-Джабури, по данным силовиков, являлся также помощником главаря ИГ*.
Иракская национальная разведка в среду сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера ИГ* - Абдаллы Кардаша. Представитель антитеррористической службы Ирака Сабах аль-Нуман в интервью РИА Новости заявил о том, что арест Кардаша поможет выяснить источники финансирования ИГ*.
О ликвидации бывшего главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии объявил в октябре 2019 года американский президент Дональд Трамп. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.
* Террористическая группирвока, запрещенная в России.
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