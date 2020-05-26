Иракские силовики объявили о ликвидации главаря ИГ*

Иракская национальная разведка в среду сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера ИГ* - Абдаллы Кардаша. Представитель антитеррористической службы Ирака Сабах аль-Нуман в интервью РИА Новости заявил о том, что арест Кардаша поможет выяснить источники финансирования ИГ*.