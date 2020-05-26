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2020-05-26T15:49
https://ria.ru/20200526/1572012491.html
В Крыму отреагировали на украинскую идею о плате за въезд на полуостров
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РИА Новости

В Крыму отреагировали на украинскую идею о плате за въезд на полуостров

15:49 26.05.2020
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Стелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Предложение со стороны Украины сделать платным въезд на полуостров вызывает лишь ироничную улыбку, заявил РИА Новости глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
На официальном интернет-представительстве президента Украины появилась петиция с предложением сделать временно платным въезд в Крым для граждан Украины и иностранцев. Плату предлагается взимать до того времени, пока полуостров находится в составе России. Стоимость проезда предлагается установить в размере 250 гривен с человека (около 660 рублей), а вырученные средства направить на развитие курортов Херсонской области.
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"Все это вызывает лишь ироничную улыбку. На Украине последние шесть лет утверждали, что туристы не едут в Крым и пляжи абсолютно пустые, а тут вдруг фактически признали обратное и решили на этом подзаработать. Крым, будучи безопасным и комфортным курортом, стал одним из востребованных мест у украинских туристов, и киевским властям это не скрыть", - сказал Черняк.
По его словам, если власти Украины отреагируют на столь "бредовую петицию", их расчет отпугнуть туристов от Крыма не сработает, а лишь только озлобит население.
"Туристы будут ехать в Крым через другие регионы России", - подчеркнул Черняк.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
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Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
6710543311
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Алексей ЧернякВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Ну а чего удивляться? "Курортный сбор по украински"... Ни копейки не вложено, территория чужой страны, а деньги берут.
26 мая, 15:56
zzaa_stss
4130002
Крымчанам объяснили, как платить новый налог на имущество, плюс курортнный сбора в Крыму для россиян - вызывает лишь патриотическое воспитание!))
26 мая, 16:11
АБАфанасий Бессмертный
1410017
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