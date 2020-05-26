В Крыму отреагировали на украинскую идею о плате за въезд на полуостров

"Все это вызывает лишь ироничную улыбку. На Украине последние шесть лет утверждали, что туристы не едут в Крым и пляжи абсолютно пустые, а тут вдруг фактически признали обратное и решили на этом подзаработать. Крым, будучи безопасным и комфортным курортом, стал одним из востребованных мест у украинских туристов, и киевским властям это не скрыть", - сказал Черняк.