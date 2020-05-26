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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T15:47
https://ria.ru/20200526/1572012388.html
Число случаев COVID-19 в детском доме под Саратовом выросло до девяти
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8b75cf0f4641655cfbbeee0593ed269.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в детском доме под Саратовом выросло до девяти

15:47 26.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число случаев коронавирусной инфекции в Орловском специальном реабилитационном доме-интернате для детей в Марксовском районе Саратовской области увеличилось до девяти, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
Ранее в областном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Орловском специальном реабилитационном доме-интернате для детей выявили очаг коронавируса, где зарегистрировали два случая COVID-19, в том числе один среди детей.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
8 мая, 16:21Распространение нового коронавируса
Попова заявила, что тяжелых случаев COVID-19 у детей в России нет
"Один случай у ребенка и восемь случаев среди персонала. Все выделены, госпитализированы. За оставшимися контактными ведется наблюдение. Они оттестированы, больше случаев не выявлялось", - сказала Матвеева во вторник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в области лабораторно подтвержден 2581 случай заражения коронавирусом, умерли 30 пациентов, выздоровел 861.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Краснокутский, Самойловский и Новоузенский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьОбщество
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