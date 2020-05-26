Число случаев COVID-19 в детском доме под Саратовом выросло до девяти

Ранее в областном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Орловском специальном реабилитационном доме-интернате для детей выявили очаг коронавируса, где зарегистрировали два случая COVID-19, в том числе один среди детей.

"Один случай у ребенка и восемь случаев среди персонала. Все выделены, госпитализированы. За оставшимися контактными ведется наблюдение. Они оттестированы, больше случаев не выявлялось", - сказала Матвеева во вторник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.