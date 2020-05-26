Число случаев COVID-19 в детском доме под Саратовом выросло до девяти

САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число случаев коронавирусной инфекции в Орловском специальном реабилитационном доме-интернате для детей в Марксовском районе Саратовской области увеличилось до девяти, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
Ранее в областном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Орловском специальном реабилитационном доме-интернате для детей выявили очаг коронавируса, где зарегистрировали два случая COVID-19, в том числе один среди детей.
"Один случай у ребенка и восемь случаев среди персонала. Все выделены, госпитализированы. За оставшимися контактными ведется наблюдение. Они оттестированы, больше случаев не выявлялось", - сказала Матвеева во вторник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в области лабораторно подтвержден 2581 случай заражения коронавирусом, умерли 30 пациентов, выздоровел 861.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Краснокутский, Самойловский и Новоузенский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.