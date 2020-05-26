Компенсации из-за коронавируса получили 823 медработника

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. По состоянию на 25 мая 823 медика получили страховые выплаты на общую сумму 56,6 миллиона рублей из-за заболевания коронавирусом, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава РФ Людмила Летникова.
"На 25 мая, по данным фонда (социального страхования - ред.), состоялись выплаты 823 медицинским работникам на сумму 56,6 миллиона рублей по поводу заболевания COVID", - сказала она на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья.
Летникова уточнила, что по остальным более 5 тысяч случаев обращений в Фонд социального страхования ведется расследование.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.