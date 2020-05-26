Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T15:46
https://ria.ru/20200526/1572012326.html
Компенсации из-за коронавируса получили 823 медработника
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_0:307:3095:2048_1036x0_80_0_0_2242f98303a25cf9123fd6d814e15609.jpg
РИА Новости

Компенсации из-за коронавируса получили 823 медработника

15:46 26.05.2020
272
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. По состоянию на 25 мая 823 медика получили страховые выплаты на общую сумму 56,6 миллиона рублей из-за заболевания коронавирусом, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава РФ Людмила Летникова.
"На 25 мая, по данным фонда (социального страхования - ред.), состоялись выплаты 823 медицинским работникам на сумму 56,6 миллиона рублей по поводу заболевания COVID", - сказала она на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья.
Летникова уточнила, что по остальным более 5 тысяч случаев обращений в Фонд социального страхования ведется расследование.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Вчера, 15:40Распространение нового коронавируса
Минздрав назвал число умерших от коронавируса медиков
000300
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Рекомендуем
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19
В Госдуме предложили разработать закон о допзащите медиков
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич
Минздрав попросили проработать вопрос психологической помощи медикам
Медицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Минтруд поддержал создание стандарта безопасности для медиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Минздрав назвал число умерших от коронавируса медиков
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19
В Росздравнадзоре рассказали о запасе защитных костюмов для медиков
Медик карантинного центра в Коммунарке
Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин допустил перенос "Бессмертного полка", если будут риски
Осмотр автомобиля с собакой на многостороннем автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
На границе с Китаем в Приморье с опережением графика пропускают фуры
Санкт-Петербург
В Петербурге более трех тысяч медиков заразились коронавирусом
Врач в инфекционной больнице
В больнице №20 в Петербурге умерли два врача, заболевшие COVID-19
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Во Франции приостановят испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Число случаев COVID-19 в детском доме под Саратовом выросло до девяти
Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
Путин оценил работу российских военных врачей за рубежом
Самолет Ан-74
В МЧС разъяснили, почему не используют весь свой авиапарк
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
Власти Москвы рассказали о порядке посещения приютов для животных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния