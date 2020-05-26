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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T15:45
https://ria.ru/20200526/1572012289.html
Вывозной рейс из Таджикистана доставил 200 россиян
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Таджикистана доставил 200 россиян

15:45 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 26 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Спецрейс "Уральских авиалиний" вывез 200 граждан России из Таджикистана во вторник в условиях закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Душанбе.
"Этим спецрейсом "Уральских авиалиний" Таджикистан покинули 200 граждан РФ, включая пять младенцев", - сказал собеседник агентства.
Посольство выразило благодарность российским и таджикским ведомствам, эффективное взаимодействие которых сделало этот рейс возможным.
Работа российских загранучреждений в Таджикистане по возвращению остающихся в республике россиян продолжается.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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Вывозной рейс из Боснии и Герцеговины вылетел в Россию
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