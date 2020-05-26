Вывозной рейс из Таджикистана доставил 200 россиян

ДУШАНБЕ, 26 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Спецрейс "Уральских авиалиний" вывез 200 граждан России из Таджикистана во вторник в условиях закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Душанбе.
"Этим спецрейсом "Уральских авиалиний" Таджикистан покинули 200 граждан РФ, включая пять младенцев", - сказал собеседник агентства.
Посольство выразило благодарность российским и таджикским ведомствам, эффективное взаимодействие которых сделало этот рейс возможным.
Работа российских загранучреждений в Таджикистане по возвращению остающихся в республике россиян продолжается.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.