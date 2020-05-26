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Камчатский край
Камчатский край
2020-05-26T15:41
https://ria.ru/20200526/1572011999.html
Власти Камчатки направят более 3 млрд рублей на поддержку семей с детьми
https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_0:0:2868:1613_1036x0_80_0_0_f1f5a44bfd2ca246af89f4d3f29dab44.jpg
РИА Новости

Власти Камчатки направят более 3 млрд рублей на поддержку семей с детьми

15:41 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая - РИА Новости. На поддержку камчатских семей с детьми будут направлены более трех миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов - это почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
По его словам, врио губернатора Владимир Солодов поручил обеспечить своевременное предоставление всех выплат, положенных семьям с детьми. 1 июня начнутся выплаты на детей от 3 до 7 лет, и на сегодняшний день уже приняты порядка двух тысяч заявлений.
"Все возможные выплаты – единовременные или дополнительные, краевые или президентские – должны дойти до получателей. Сегодня это очень важно, особенно для семей с детьми, многие из которых оказались, действительно, в сложной ситуации из-за коронавируса. Максимально нивелировать формальный подход и обеспечить соблюдение прав камчатцев на финансовую поддержку – одна из наших приоритетных задач", - процитировал собеседник агентства слова главы Камчатского края.
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