Власти Камчатки направят более 3 млрд рублей на поддержку семей с детьми

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая - РИА Новости. На поддержку камчатских семей с детьми будут направлены более трех миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов - это почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.

По его словам, врио губернатора Владимир Солодов поручил обеспечить своевременное предоставление всех выплат, положенных семьям с детьми. 1 июня начнутся выплаты на детей от 3 до 7 лет, и на сегодняшний день уже приняты порядка двух тысяч заявлений.