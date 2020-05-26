В Саратовской области умерли пять пациентов с коронавирусом

САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще пять пациентов с Еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Саратовской области , общее число умерших увеличилось до 30, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Всего в области лабораторно подтвержден 2581 случай заражения коронавирусом, выздоровел 861 пациент. К 25 мая умерли 25 пациентов с COVID-19.

"За прошедшие сутки скончались, к сожалению, пять человек... Это двое мужчин 65 и 72 лет и три женщины 71, 68 и 50 лет. Все пациенты страдали длительно существующими хроническими заболеваниями, в том числе и скончавшаяся женщина 50 лет имела сопутствующую патологию", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Он пояснил, что у этих пяти пациентов "наступило тяжелое поражение легочной ткани, которое привело к смерти от пневмонии на фоне новой коронавирусной инфекции".

По словам замминистра, в настоящее время 822 пациента с COVID-19 находятся на стационарном лечении, из них у 693 диагностирована пневмония, включая 73 пациентов на кислородной поддержке и 64 на аппаратах искусственной вентиляции легких, из которых 35 - на инвазивной ИВЛ. Шувалов добавил, что еще 791 пациент проходит лечение от коронавируса амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.