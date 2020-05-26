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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T15:41
https://ria.ru/20200526/1572011871.html
В Саратовской области умерли пять пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Саратовской области умерли пять пациентов с коронавирусом

15:41 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Саратовской области, общее число умерших увеличилось до 30, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтвержден 2581 случай заражения коронавирусом, выздоровел 861 пациент. К 25 мая умерли 25 пациентов с COVID-19.
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"За прошедшие сутки скончались, к сожалению, пять человек... Это двое мужчин 65 и 72 лет и три женщины 71, 68 и 50 лет. Все пациенты страдали длительно существующими хроническими заболеваниями, в том числе и скончавшаяся женщина 50 лет имела сопутствующую патологию", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он пояснил, что у этих пяти пациентов "наступило тяжелое поражение легочной ткани, которое привело к смерти от пневмонии на фоне новой коронавирусной инфекции".
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По словам замминистра, в настоящее время 822 пациента с COVID-19 находятся на стационарном лечении, из них у 693 диагностирована пневмония, включая 73 пациентов на кислородной поддержке и 64 на аппаратах искусственной вентиляции легких, из которых 35 - на инвазивной ИВЛ. Шувалов добавил, что еще 791 пациент проходит лечение от коронавируса амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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