Минздрав попросили проработать вопрос психологической помощи медикам

"Наши врачи, наши коллеги очень серьезно подвержены в настоящее время стрессу. И результаты этого стресса, последствия этого стресса мы увидим чуть позже. Поэтому я бы обратился, пользуясь случаем, к министерству здравоохранения Российской Федерации (с предложением) подумать о том, как усилить наши психолого-психиатрические службы в лечебных учреждениях с точки зрения не только оказания данного вида помощи больным, но и оказания данного вида помощи самим медицинским работникам", - сказал Менделевич на заседании рабочей группы комитета ГД по охране здоровья.