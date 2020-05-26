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2020-05-26T15:39
https://ria.ru/20200526/1572011685.html
Минздрав попросили проработать вопрос психологической помощи медикам
https://cdn24.img.ria.ru/images/156006/40/1560064003_0:47:2666:1547_1036x0_80_0_0_4603622e9a4afa033cfebc384762c3ff.jpg
РИА Новости

Минздрав попросили проработать вопрос психологической помощи медикам

15:39 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич предложил Минздраву расширить работу психолого-психиатрической службы в России, чтобы оказывать помощь медикам в условиях нагрузки, с которой они столкнулись в период пандемии.
"Наши врачи, наши коллеги очень серьезно подвержены в настоящее время стрессу. И результаты этого стресса, последствия этого стресса мы увидим чуть позже. Поэтому я бы обратился, пользуясь случаем, к министерству здравоохранения Российской Федерации (с предложением) подумать о том, как усилить наши психолого-психиатрические службы в лечебных учреждениях с точки зрения не только оказания данного вида помощи больным, но и оказания данного вида помощи самим медицинским работникам", - сказал Менделевич на заседании рабочей группы комитета ГД по охране здоровья.
Ранее Менделевич заявлял РИА Новости, что, по его мнению, необходимо уделить внимание работе психологов и психиатров, центров доверия и горячих линий, чтобы люди могли туда обращаться за психологической помощью.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаБорис МенделевичОбщество
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