Минздрав попросили проработать вопрос психологической помощи медикам

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич предложил Минздраву расширить работу психолого-психиатрической службы в России, чтобы оказывать помощь медикам в условиях нагрузки, с которой они столкнулись в период пандемии.
"Наши врачи, наши коллеги очень серьезно подвержены в настоящее время стрессу. И результаты этого стресса, последствия этого стресса мы увидим чуть позже. Поэтому я бы обратился, пользуясь случаем, к министерству здравоохранения Российской Федерации (с предложением) подумать о том, как усилить наши психолого-психиатрические службы в лечебных учреждениях с точки зрения не только оказания данного вида помощи больным, но и оказания данного вида помощи самим медицинским работникам", - сказал Менделевич на заседании рабочей группы комитета ГД по охране здоровья.
Ранее Менделевич заявлял РИА Новости, что, по его мнению, необходимо уделить внимание работе психологов и психиатров, центров доверия и горячих линий, чтобы люди могли туда обращаться за психологической помощью.
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