Глава МЧС доложил Путину, что паводок в России подходит к завершению

"Что касается паводка, в целом на территории России он проходит в соответствии с нашими прогнозами и моделями и подходит к завершению. Традиционно у нас сложно проходил ледоход и паводковые события в Якутии, но уже можно сейчас говорить о том, что на сверхкритические параметры они не вышли", - сказал глава ведомства на совещании с Путиным.