Глава МЧС доложил Путину, что паводок в России подходит к завершению

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что паводок в России подходит к завершению, на сверхкритичные параметры не вышли.
"Что касается паводка, в целом на территории России он проходит в соответствии с нашими прогнозами и моделями и подходит к завершению. Традиционно у нас сложно проходил ледоход и паводковые события в Якутии, но уже можно сейчас говорить о том, что на сверхкритические параметры они не вышли", - сказал глава ведомства на совещании с Путиным.
В МЧС рассчитывают, что ледоход в Якутии и во всей России завершится в конце этой недели, добавил Зиничев.
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