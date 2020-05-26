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Глава МЧС доложил Путину, что паводок в России подходит к завершению
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РИА Новости

Глава МЧС доложил Путину, что паводок в России подходит к завершению

15:38 26.05.2020 (обновлено: 16:59 26.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
 Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что паводок в России подходит к завершению, на сверхкритичные параметры не вышли.
"Что касается паводка, в целом на территории России он проходит в соответствии с нашими прогнозами и моделями и подходит к завершению. Традиционно у нас сложно проходил ледоход и паводковые события в Якутии, но уже можно сейчас говорить о том, что на сверхкритические параметры они не вышли", - сказал глава ведомства на совещании с Путиным.
В МЧС рассчитывают, что ледоход в Якутии и во всей России завершится в конце этой недели, добавил Зиничев.
Якутск
13 мая, 11:19
В Якутске ввели режим ЧС из-за угрозы паводка
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Евгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинОбщество
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