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2020-05-26T20:52
https://ria.ru/20200526/1572011521.html
На съемках "Довода" настоящий самолет врезался в здание
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572003358_0:0:1153:648_1036x0_80_0_0_aa29f592669fcf6c21a20ffb9dc22b71.jpg
РИА Новости

На съемках "Довода" настоящий самолет врезался в здание

20:52 26.05.2020
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© Страница WBRussia на YoutubeКадр из фильма "Довод"
Кадр из фильма Довод
© Страница WBRussia на Youtube
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.
Этот эпизод можно увидеть на последних секундах недавно появившегося в Сети трейлера картины.
Джон Дэвид Вашингтон, исполняющий в ленте главную роль, рассказал, что на съемках режиссер использовал настоящий Boeing 747.
"Это был настоящий самолет, и он врезался в настоящее здание. Это видели и актеры, и съемочная группа. Это было потрясающе! Мы радовались и кричали: "Ура". То, что вы видите на экране, действительно произошло – той ночью, когда я был на съемках", - поделился он.
Кристофер Нолан еще до начала работы над проектом говорил, что "Довод" объединит несколько жанров и будет включать в себя такие кадры, с которыми ему раньше работать не приходилось.
Обозреватели издания предполагают, что Нолан не зря поместил эпизод с самолетом в конец трейлера, скорее всего, так он хотел подчеркнуть его большое значение в фильме. Зачем снят этот момент пока непонятно, подробности сюжета остаются в тайне. Известно только, что история о стремлении главного героя, обладающего способностью управлять временем, предотвратить мировую катастрофу.
Кадр из фильма Довод
22 мая, 11:55Культура
В Сети появился новый трейлер "Довода" Кристофера Нолана
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КультураКино и сериалыНовости культурыШоу-бизнесКристофер Нолан
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