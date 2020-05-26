На съемках "Довода" настоящий самолет врезался в здание

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, . На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.

Этот эпизод можно увидеть на последних секундах недавно появившегося в Сети трейлера картины.

Джон Дэвид Вашингтон, исполняющий в ленте главную роль, рассказал, что на съемках режиссер использовал настоящий Boeing 747.

"Это был настоящий самолет, и он врезался в настоящее здание. Это видели и актеры, и съемочная группа. Это было потрясающе! Мы радовались и кричали: "Ура". То, что вы видите на экране, действительно произошло – той ночью, когда я был на съемках", - поделился он.

Кристофер Нолан еще до начала работы над проектом говорил, что "Довод" объединит несколько жанров и будет включать в себя такие кадры, с которыми ему раньше работать не приходилось.