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2020-05-26T18:15
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Суд арестовал первого предполагаемого участника перестрелки в Москве
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РИА Новости

Суд арестовал первого предполагаемого участника перестрелки в Москве

15:35 26.05.2020 (обновлено: 18:15 26.05.2020)
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© Фото : пресс-служба Чертановского районного судаПодозреваемый по делу о стрельбе на юге Москвы Герман Титенок в суде. 26 мая 2020
Подозреваемый по делу о стрельбе на юге Москвы Герман Титенок в суде. 26 мая 2020
© Фото : пресс-служба Чертановского районного суда
Подозреваемый по делу о стрельбе на юге Москвы Герман Титенок в суде. 26 мая 2020
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Чертановский суд Москвы арестовал первого предполагаемого участника перестрелки на Каширском шоссе, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил избрать в отношении подозреваемого Титенка Германа Валериевича меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала пресс-секретарь суда Наталья Орешникова.
Срок ареста установлен до 24 июля.
По делу о перестрелке в Бирюлево следствие просит арестовать трех человек: Титенка, Максима Евлампьева и Вадима Русанова, обвинение им пока не предъявлено, они находятся в статусе подозреваемых. Им вменяется покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство.
Автомобиль полиции
25 мая, 12:53
У участников перестрелки в Москве нашли различное огнестрельное оружие
По данным следствия, 24 мая на парковке рядом с жилыми домами на Каширском шоссе в Москве две группы мужчин устроили стрельбу, один человек получил ранение. По информации МВД, инцидент произошел в районе жилищного комплекса "Ясный". По последним данным, трое предполагаемых участников конфликта задержаны. По данному факту было заведено дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений", "незаконный оборот оружия" и "хулиганство, совершенное группой лиц".
Следствием допрошено более 15 участников конфликта и очевидцев, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, у которых обнаружено огнестрельное оружие различной модификации. Назначены баллистическая, дактилоскопическая, генетическая и другие судебно-медицинские экспертизы.
Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы
25 мая, 03:19
Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео
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Перестрелка на юге МосквыМоскваПроисшествия
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