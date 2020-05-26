Суд арестовал первого предполагаемого участника перестрелки в Москве

Подозреваемый по делу о стрельбе на юге Москвы Герман Титенок в суде. 26 мая 2020

Подозреваемый по делу о стрельбе на юге Москвы Герман Титенок в суде. 26 мая 2020

© Фото : пресс-служба Чертановского районного суда Подозреваемый по делу о стрельбе на юге Москвы Герман Титенок в суде. 26 мая 2020

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Чертановский суд Чертановский суд Москвы арестовал первого предполагаемого участника перестрелки на Каширском шоссе, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд постановил избрать в отношении подозреваемого Титенка Германа Валериевича меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала пресс-секретарь суда Наталья Орешникова.

Срок ареста установлен до 24 июля.

По делу о перестрелке в Бирюлево следствие просит арестовать трех человек: Титенка, Максима Евлампьева и Вадима Русанова, обвинение им пока не предъявлено, они находятся в статусе подозреваемых. Им вменяется покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство.

По данным следствия, 24 мая на парковке рядом с жилыми домами на Каширском шоссе в Москве две группы мужчин устроили стрельбу, один человек получил ранение. По информации МВД, инцидент произошел в районе жилищного комплекса "Ясный". По последним данным, трое предполагаемых участников конфликта задержаны. По данному факту было заведено дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений", "незаконный оборот оружия" и "хулиганство, совершенное группой лиц".