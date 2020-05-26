Путин допустил перенос "Бессмертного полка", если будут риски

"Хочу сразу сказать. Мы будем самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные риски в предстоящие месяцы. Конечно, если по мнению специалистов нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша "Бессмертного полка" на другие, более поздние сроки. Но будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать", - сказал Путин в ходе общения по видеосвязи с министром обороны Сергеем Шойгу.