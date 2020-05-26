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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T15:34
https://ria.ru/20200526/1572011246.html
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 31 тысячу
https://cdn21.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_0:163:3178:1951_1036x0_80_0_0_e37508428b85bf05addde3288059146d.jpg
РИА Новости

В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 31 тысячу

15:34 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛиссабон
Лиссабон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лиссабон. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Португалии превысило 31 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки в стране умерли 12 человек, общее число жертв составило 1342 человек. Число выявленных случаев заражения достигло 31 007 человек, за последние 24 часа – 219 человек. Выздоровели 18 096 человек, за последние сутки выздоровели 274 человека.
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Скорость распространения нового коронавируса
С 18 мая Португалия перешла ко второй фазе ослабления карантинных мер, которая предполагает открытие ресторанов, баров, кафе, террас, музеев, небольших магазинов площадью до 44 квадратных метров – все при ограниченном числе посетителей и соблюдении социальной дистанции. Возобновили работу детские сады и школы (для учащихся 11 и 12 классов) – при повышенных мерах санитарной безопасности и обязательном ношении масок. Родственники вновь могут посещать своих близких в домах престарелых.
Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта представил правила посещения пляжей, которые откроются 6 июня. Так, между разными группами необходимо будет соблюдать дистанцию в 1,5 метра, расстояние между зонтами должно быть не менее трех метров. Продавцы должны будут в обязательном порядке использовать маски, а сотрудники пляжа дезинфицировать лежаки и зонты. Заниматься спортом компаниями на пляжах будет запрещено. Пляжи будут отмечать по уровню загруженности: низкая (1/3) - зеленый, средняя (2/3) - желтый, полная – красный, информацию в реальном времени можно будет отслеживать в специальном приложении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу КоштаКоронавирусыПортугалияВ мире
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