Руденя: в Тверской области принимаются допмеры поддержки бизнеса

"В регионе разработаны новые меры поддержки предпринимателей. Это субсидирование части затрат по налогу на имущество для организаций гостиничного бизнеса, субсидии по налогу на имущество для торговых центров, которые предоставили скидки своим арендаторам", - сказал глава региона на заседании областного правительства, основным вопросом повестки дня которого стало рассмотрение дополнительных мер поддержки предпринимателей, а также плана мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития Верхневолжья.