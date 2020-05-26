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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-26T15:30
https://ria.ru/20200526/1572011024.html
Руденя: в Тверской области принимаются допмеры поддержки бизнеса
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РИА Новости

Руденя: в Тверской области принимаются допмеры поддержки бизнеса

15:30 26.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 26 мая - РИА Новости. В Тверской области в условиях пандемии коронавирусной инфекции разработаны новые меры поддержки предпринимателей, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"В регионе разработаны новые меры поддержки предпринимателей. Это субсидирование части затрат по налогу на имущество для организаций гостиничного бизнеса, субсидии по налогу на имущество для торговых центров, которые предоставили скидки своим арендаторам", - сказал глава региона на заседании областного правительства, основным вопросом повестки дня которого стало рассмотрение дополнительных мер поддержки предпринимателей, а также плана мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития Верхневолжья.
На эти цели в региональном бюджете предусмотрены более 40 миллионов рублей. Субсидии в размере 25% от суммы налога на имущество для торговых центров планируется предоставлять с 15 июня, для гостиничного бизнеса – с 1 июля 2020 года.
Кроме того, с 1 июля в регионе планируется ввести специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", призванный поддержать самозанятых жителей Верхневолжья.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
22 мая, 13:05Тверская область
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 Губернатор напомнил, что благодаря ранее принятым мерам в Тверской области сохранена работа предприятий, на которых трудоустроены 92% занятых в экономике жителей региона. Вложенные в региональную экономику ресурсы позволяют обеспечить сохранение и уверенное развитие бизнес-процессов в регионе. 
"Сегодня наша задача – чтобы Тверская область в условиях перезапуска национальной экономики заняла достойное место", — заявил глава региона.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЭкономика
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