СК в Северодвинске проверит сообщение о женщине, прыгавшей по льдинам

"В Архангельской области проводится проверка по информации из СМИ об опасном поведении женщины с малолетними детьми в период ледохода. В социальных сетях и средствах массовой информации распространена видеозапись, на которой запечатлена молодая женщина и двое детей, которые во время густого ледохода перепрыгивают по льдинам, подвергаясь опасности падения в воду", - говорится в сообщении.