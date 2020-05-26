СК в Северодвинске проверит сообщение о женщине, прыгавшей по льдинам

МУРМАНСК, 26 мая - РИА Новости. Архангельские следователи проводят проверку по выявленной в СМИ информации о том, что женщина с малолетними детьми прыгали по движущимся льдинам у берега Белого моря, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
"В Архангельской области проводится проверка по информации из СМИ об опасном поведении женщины с малолетними детьми в период ледохода. В социальных сетях и средствах массовой информации распространена видеозапись, на которой запечатлена молодая женщина и двое детей, которые во время густого ледохода перепрыгивают по льдинам, подвергаясь опасности падения в воду", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что видеозапись сделана на берегу Белого моря в Архангельской области. В ходе доследственной проверки предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям женщины и по результатам проверки принять процессуальное решение.
На видео, опубликованном в СМИ и соцсетях, видно, как молодая женщина с двумя мальчиками, которым на вид около 10 лет, перепрыгивают с одной льдины на другую у берега.