Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T15:26
https://ria.ru/20200526/1572010722.html
СК в Северодвинске проверит сообщение о женщине, прыгавшей по льдинам
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК в Северодвинске проверит сообщение о женщине, прыгавшей по льдинам

15:26 26.05.2020
461
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МУРМАНСК, 26 мая - РИА Новости. Архангельские следователи проводят проверку по выявленной в СМИ информации о том, что женщина с малолетними детьми прыгали по движущимся льдинам у берега Белого моря, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
"В Архангельской области проводится проверка по информации из СМИ об опасном поведении женщины с малолетними детьми в период ледохода. В социальных сетях и средствах массовой информации распространена видеозапись, на которой запечатлена молодая женщина и двое детей, которые во время густого ледохода перепрыгивают по льдинам, подвергаясь опасности падения в воду", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что видеозапись сделана на берегу Белого моря в Архангельской области. В ходе доследственной проверки предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям женщины и по результатам проверки принять процессуальное решение.
На видео, опубликованном в СМИ и соцсетях, видно, как молодая женщина с двумя мальчиками, которым на вид около 10 лет, перепрыгивают с одной льдины на другую у берега.
Автомобиль Следственного комитета РФ
25 мая, 16:00
Следователи займутся видео с погромом мемориала в Черноголовке
4300145
Обсудить 4
Белое мореАрхангельская областьПроисшествия
Рекомендуем
Мужчина со смартфоном
Супругам-москвичам аннулировали штраф, полученный после выхода на балкон
Эмблема на форме сотрудника полиции
Житель Ростовской области сам разбил голову при задержании, заявили в МВД
Подозреваемый по делу о стрельбе на юге Москвы Герман Титенок в суде. 26 мая 2020
Суд арестовал первого предполагаемого участника перестрелки в Москве
Спасатели
В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке
Фотоснимок коронавируса
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Президент РФ В. Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин призвал не забывать о текущих делах на фоне борьбы с коронавирусом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
США противятся прозрачности биологических исследований, заявил Лавров
Полиция
Жителя Приморья подозревают в разгроме кладбища
Путин утвердил даты проведения Парада Победы и Бессмертного полка
Парад Победы пройдет в Москве 24 июня
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Российская государственная детская библиотека
В РГДБ прокомментировали обращение дочери Эдуарда Успенского
Врач в инфекционной больнице
В больнице №20 в Петербурге умерли два врача, заболевшие COVID-19
Полиция
СМИ: в Москве нашли мертвым генерала ФСБ
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Вологде двое детей выжили, выпрыгнув из окна горящей квартиры
Допрос подозреваемого в убийстве 14-летней девочки. Кадры СК
СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Пензе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния