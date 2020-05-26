Путин призвал не забывать о текущих делах на фоне борьбы с коронавирусом

"Я хотел бы сегодня послушать ваш доклад и послушать коллег наших из регионов по вопросу о том, как складывается эта ситуация на сегодняшний день, где она наиболее сложна, какие меры должны предпринять федеральные и региональные уровни власти для того, чтобы выйти из этой ситуации и, самое главное, людей поддержать. Чтобы мы за той главной темой, которой сейчас занимаются все, а именно борьбой с коронавирусной инфекцией, не забывали о текущих делах", - сказал он на совещании по весенним паводкам и пожароопасной ситуации.