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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T15:32
https://ria.ru/20200526/1572010609.html
Путин призвал не забывать о текущих делах на фоне борьбы с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571732960_0:0:2944:1656_1036x0_80_0_0_e92627a61b7fc6a3f51995603b456976.jpg
РИА Новости

Путин призвал не забывать о текущих делах на фоне борьбы с коронавирусом

15:24 26.05.2020 (обновлено: 15:32 26.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ В. Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. На фоне борьбы с коронавирусом нельзя забывать о текущих делах, заявил президент Рф Владимир Путин.
"Я хотел бы сегодня послушать ваш доклад и послушать коллег наших из регионов по вопросу о том, как складывается эта ситуация на сегодняшний день, где она наиболее сложна, какие меры должны предпринять федеральные и региональные уровни власти для того, чтобы выйти из этой ситуации и, самое главное, людей поддержать. Чтобы мы за той главной темой, которой сейчас занимаются все, а именно борьбой с коронавирусной инфекцией, не забывали о текущих делах", - сказал он на совещании по весенним паводкам и пожароопасной ситуации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Путин
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