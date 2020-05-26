Минтруд поддержал создание стандарта безопасности для медиков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минтруд поддерживает предложение по разработке стандарта безопасности для медицинских работников в России, заявила врио департамента условий и охраны труда министерства Татьяна Жигастова на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья.
На заседании по вопросам защиты медиков от инфекции во время эпидемии была затронута тема создания стандарта безопасности.
"Министерство труда вообще поддерживает ваше предложение по стандарту безопасности... И мы будем работать вместе с министерством здравоохранения по разработке данного документа и принятию", - сказала Жигастова.
Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что ЕР предлагает разработать новый федеральный стандарт безопасности работы медиков в РФ.