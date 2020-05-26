Минтруд поддержал создание стандарта безопасности для медиков

На заседании по вопросам защиты медиков от инфекции во время эпидемии была затронута тема создания стандарта безопасности.

"Министерство труда вообще поддерживает ваше предложение по стандарту безопасности... И мы будем работать вместе с министерством здравоохранения по разработке данного документа и принятию", - сказала Жигастова.