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Минтруд поддержал создание стандарта безопасности для медиков
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РИА Новости

Минтруд поддержал создание стандарта безопасности для медиков

15:23 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минтруд поддерживает предложение по разработке стандарта безопасности для медицинских работников в России, заявила врио департамента условий и охраны труда министерства Татьяна Жигастова на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья.
На заседании по вопросам защиты медиков от инфекции во время эпидемии была затронута тема создания стандарта безопасности.
Андрей Турчак
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В ЕР выступили за разработку нового стандарта безопасности работы медиков
"Министерство труда вообще поддерживает ваше предложение по стандарту безопасности... И мы будем работать вместе с министерством здравоохранения по разработке данного документа и принятию", - сказала Жигастова.
Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что ЕР предлагает разработать новый федеральный стандарт безопасности работы медиков в РФ.
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
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