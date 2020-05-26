Супругам-москвичам аннулировали штраф, полученный после выхода на балкон

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Власти Москвы аннулировали часть Власти Москвы аннулировали часть штрафов за нарушение карантина супругам, которые утверждали, что выходили только на балкон, однако не все штрафы признаны ошибочными, сообщили РИА Новости в Главном контрольном управлении города Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация, что супруги из Москвы начали получать штрафы за нарушение карантина, хотя квартиру они не покидали. Уточняется, что штрафы приходили, когда кто-то из супругов выходил на балкон, так как их дом находится на границе Москвы и области, поэтому с телефонов поступала информация о пересечении границы города.

Позже начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков сообщил РИА Новости, что проводится проверка и выясняются все обстоятельства.

"Эта ситуация нам, разумеется, известна, мы детально разобрались с каждым постановлением, выписанным в отношении супругов. Все штрафы, связанные с техническими особенностями привязки мобильного устройства к разным вышкам сотовой связи, были аннулированы. Однако в ходе детальной проверки были установлены неоспоримые факты нарушения гражданами режима обязательной самоизоляции. Факты покидания места проживания подтверждены в четырех случаях. Разумеется, штрафы по этим конкретным случаям аннулированы не будут, поскольку факт совершения нарушений подтвердился", — прокомментировали в Главконтроле.