Супругам-москвичам аннулировали штраф, полученный после выхода на балкон

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Власти Москвы аннулировали часть штрафов за нарушение карантина супругам, которые утверждали, что выходили только на балкон, однако не все штрафы признаны ошибочными, сообщили РИА Новости в Главном контрольном управлении города Москвы.
Ранее в СМИ появилась информация, что супруги из Москвы начали получать штрафы за нарушение карантина, хотя квартиру они не покидали. Уточняется, что штрафы приходили, когда кто-то из супругов выходил на балкон, так как их дом находится на границе Москвы и области, поэтому с телефонов поступала информация о пересечении границы города.
Позже начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков сообщил РИА Новости, что проводится проверка и выясняются все обстоятельства.
"Эта ситуация нам, разумеется, известна, мы детально разобрались с каждым постановлением, выписанным в отношении супругов. Все штрафы, связанные с техническими особенностями привязки мобильного устройства к разным вышкам сотовой связи, были аннулированы. Однако в ходе детальной проверки были установлены неоспоримые факты нарушения гражданами режима обязательной самоизоляции. Факты покидания места проживания подтверждены в четырех случаях. Разумеется, штрафы по этим конкретным случаям аннулированы не будут, поскольку факт совершения нарушений подтвердился", — прокомментировали в Главконтроле.
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