Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T15:18
https://ria.ru/20200526/1572010247.html
В ОДКБ задумались о представлении организации в ООН
https://cdn21.img.ria.ru/images/149225/44/1492254434_0:116:2200:1354_1036x0_80_0_0_c20f4f4fbf2f49b0161f7a4aee7d5ead.jpg
РИА Новости

В ОДКБ задумались о представлении организации в ООН

15:18 26.05.2020
241
© РИА Новости / Амир Исаев / Перейти в фотобанкФлаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ
© РИА Новости / Амир Исаев
Перейти в фотобанк
Флаги стран ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует ввести в базовые документы по миротворческой деятельности понятие "координирующего государства", которое будет представлять организацию в ООН, заявил во вторник журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
По его словам, на повестке дня сейчас стоит подключение миротворческого потенциала ОДКБ к операциям ООН, но здесь есть ряд нюансов, которые касаются необходимости вносить изменения в базовые соглашения ОДКБ. В частности, ООН не работает по миротворчеству с другими организациями, только с отдельными странами.
"Соответственно, мы предлагаем в базовое соглашение ввести понятие "координирующего государства", которое будет представлять интересы ОДКБ по теме миротворчества в ООН, вести переговоры с ООН и дальше координировать действия", - сказал он.
Станислав Зась
Вчера, 15:13
ОДКБ отмечает нарастание военной опасности на западном направлении
1300000
Обсудить 0
Станислав ЗасьОДКБООНВ мире
Рекомендуем
Станислав Зась
ОДКБ отмечает нарастание военной опасности на западном направлении
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности
В ОДКБ есть консенсус по предоставлению статуса наблюдателя ШОС и СНГ
Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
Страны ОДКБ планируют провести крупные учения в Таджикистане
Учения Кавказ
Учения "Кавказ-2020" и форум "Армия-2020" не отменят из-за коронавируса
Военнослужащий временных сил ООН в южном Ливане (UNIFIL)
В Ливане обстреляли финский военный патруль
Андрей Климов
США заблокируют создание "биологического МАГАТЭ", считают в Совфеде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
США противятся прозрачности биологических исследований, заявил Лавров
Министр обороны Украины Павел Лебедев
Суд в Киеве заочно арестовал экс-главу Минобороны по делу "евромайдана"
Препараты в лаборатории
США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил перспективы проведения саммита "пятерки" СБ ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
Лавров: заявления США по Гонконгу пронизаны чувством вседозволенности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал возможное сотрудничество Минска и Пекина
Американский филантроп Джордж Сорос
К делу о госизмене за поездку в Россию причастен Сорос, считает Медведчук
Президент РФ В. Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин призвал не забывать о текущих делах на фоне борьбы с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния