В ОДКБ задумались о представлении организации в ООН

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует ввести в базовые документы по миротворческой деятельности понятие "координирующего государства", которое будет представлять организацию в ООН, заявил во вторник журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
По его словам, на повестке дня сейчас стоит подключение миротворческого потенциала ОДКБ к операциям ООН, но здесь есть ряд нюансов, которые касаются необходимости вносить изменения в базовые соглашения ОДКБ. В частности, ООН не работает по миротворчеству с другими организациями, только с отдельными странами.
"Соответственно, мы предлагаем в базовое соглашение ввести понятие "координирующего государства", которое будет представлять интересы ОДКБ по теме миротворчества в ООН, вести переговоры с ООН и дальше координировать действия", - сказал он.