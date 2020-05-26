В ОДКБ задумались о представлении организации в ООН

По его словам, на повестке дня сейчас стоит подключение миротворческого потенциала ОДКБ к операциям ООН, но здесь есть ряд нюансов, которые касаются необходимости вносить изменения в базовые соглашения ОДКБ. В частности, ООН не работает по миротворчеству с другими организациями, только с отдельными странами.