В Испании объявили десятидневный траур по жертвам коронавируса

"Мы говорим гораздо больше, чем просто о цифрах – о мужчинах и женщинах, чьи жизни оборвались в условиях санитарной изоляции. За каждым из умерших – история жизни. Восемь из каждых 10 умерших были старше 70 лет. Это те, кто смог вывести Испанию вперед, они работали, чтобы заложить основы социального государства", - сказал Монтеро.