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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T16:05
https://ria.ru/20200526/1572010220.html
В Испании объявили десятидневный траур по жертвам коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570911946_0:311:2048:1463_1036x0_80_0_0_e89831235cad3bcee41bed673a040ba4.jpg
РИА Новости

В Испании объявили десятидневный траур по жертвам коронавируса

15:18 26.05.2020 (обновлено: 16:05 26.05.2020)
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© РИА Новости / Елена Шестернина Жители Мадрида
Жители Мадрида
© РИА Новости / Елена Шестернина
Жители Мадрида. Архивное фото
МАДРИД, 26 мая – РИА Новости. Правительство Испании официально объявило 10-дневный траур со среды, сообщила официальный представитель кабинета министра, министр финансов Мария Хесус Монтеро.
"Совет министров сегодня утром принял декларацию об объявлении официального траура во всей стране в связи с жертвами пандемии коронавируса. Траур будет продолжаться 10 дней начиная с завтрашнего дня, среды. Флаги будут приспущены на всех государственных зданиях и на кораблях ВМС", - сказала Монтеро.
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Это самый длительный траур в истории Испании. Последний раз национальный траур объявлялся после терактов в августе 2017 года в Барселоне и Камбрильсе.
С начала эпидемии в Испании умерли 26,8 тысячи человек, выявлено более 235 тысяч случаев заражения.
"Мы говорим гораздо больше, чем просто о цифрах – о мужчинах и женщинах, чьи жизни оборвались в условиях санитарной изоляции. За каждым из умерших – история жизни. Восемь из каждых 10 умерших были старше 70 лет. Это те, кто смог вывести Испанию вперед, они работали, чтобы заложить основы социального государства", - сказал Монтеро.
В их честь будет проведено памятное мероприятие во главе с королем Фелипе VI.
Премьер Испании Педро Санчес в минувшую субботу сообщил о том, что в стране будет объявлен траур.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Барселона (город)ИспанияВ мире
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