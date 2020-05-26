В Испании объявили десятидневный траур по жертвам коронавируса

МАДРИД, 26 мая – РИА Новости. Правительство Испании официально объявило 10-дневный траур со среды, сообщила официальный представитель кабинета министра, министр финансов Мария Хесус Монтеро.
"Совет министров сегодня утром принял декларацию об объявлении официального траура во всей стране в связи с жертвами пандемии коронавируса. Траур будет продолжаться 10 дней начиная с завтрашнего дня, среды. Флаги будут приспущены на всех государственных зданиях и на кораблях ВМС", - сказала Монтеро.
Это самый длительный траур в истории Испании. Последний раз национальный траур объявлялся после терактов в августе 2017 года в Барселоне и Камбрильсе.
С начала эпидемии в Испании умерли 26,8 тысячи человек, выявлено более 235 тысяч случаев заражения.
"Мы говорим гораздо больше, чем просто о цифрах – о мужчинах и женщинах, чьи жизни оборвались в условиях санитарной изоляции. За каждым из умерших – история жизни. Восемь из каждых 10 умерших были старше 70 лет. Это те, кто смог вывести Испанию вперед, они работали, чтобы заложить основы социального государства", - сказал Монтеро.
В их честь будет проведено памятное мероприятие во главе с королем Фелипе VI.
Премьер Испании Педро Санчес в минувшую субботу сообщил о том, что в стране будет объявлен траур.
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