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2020-05-26T15:17
https://ria.ru/20200526/1572010192.html
Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту
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РИА Новости

Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту

15:17 26.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ссылка на поправку в Конституцию РФ в пояснительной записке к президентскому проекту о воспитании в системе образования - это "совершенно нормально", поскольку поправка к основному закону сейчас находится на повестке дня, в этом нет подвоха и юридических ошибок, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования. В пояснительной записке к проекту есть отсылка к статье 67.1 конституции, вводимой законом о поправке в основной закон страны, по которой "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также уважения к памяти защитников Отечества и старшему поколению".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 14:00Голосование по поправкам в Конституцию
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"Если я не ошибаюсь, (это) не в самом законе, а вы говорите о пояснительной записке. Поэтому это совершенно нормально, поскольку эти поправки на повестке дня. Это же тезис. И поэтому совершенно нормально, что на них ссылаются и к ним обращаются в ходе составления пояснительной записки. Здесь нет никакого подвоха и никаких юридических ошибок", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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РоссияДмитрий ПесковПолитика
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