Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту

"Если я не ошибаюсь, (это) не в самом законе, а вы говорите о пояснительной записке. Поэтому это совершенно нормально, поскольку эти поправки на повестке дня. Это же тезис. И поэтому совершенно нормально, что на них ссылаются и к ним обращаются в ходе составления пояснительной записки. Здесь нет никакого подвоха и никаких юридических ошибок", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.