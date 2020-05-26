СМИ: японская вакцина от COVID-19 пройдет клинические испытания в июле

Испытания пройдут вместе с Университетом Осаки. По данным издания, эксперименты на животных показали, что в результате вакцины, которая пока находится в разработке, образуются антитела.

Ранее клинические испытания вакцины были запланированы на сентябрь, затем их перенесли на август, а теперь на июль. Если ее эффективность будет доказана, то еще до конца года можно ожидать, что вакцина будет одобрена и начнет применяться, отмечает "Никкэй".