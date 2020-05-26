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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T15:15
https://ria.ru/20200526/1572010078.html
СМИ: японская вакцина от COVID-19 пройдет клинические испытания в июле
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746029_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_b85a419bfffb2ffbf878d2fe6df1fbc0.jpg
РИА Новости

СМИ: японская вакцина от COVID-19 пройдет клинические испытания в июле

15:15 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Японская вакцина от нового коронавируса COVID-19 пройдет клинические испытания в июле, сообщила газета "Никкэй".
Испытания пройдут вместе с Университетом Осаки. По данным издания, эксперименты на животных показали, что в результате вакцины, которая пока находится в разработке, образуются антитела.
Ранее клинические испытания вакцины были запланированы на сентябрь, затем их перенесли на август, а теперь на июль. Если ее эффективность будет доказана, то еще до конца года можно ожидать, что вакцина будет одобрена и начнет применяться, отмечает "Никкэй".
Как ожидается, клинические испытания пройдут на нескольких десятках человек в двух больницах. Результат ожидают получить к сентябрю.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияВ мире
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