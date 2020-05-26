СМИ: японская вакцина от COVID-19 пройдет клинические испытания в июле

ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Японская вакцина от нового коронавируса COVID-19 пройдет клинические испытания в июле, сообщила газета "Никкэй".
Испытания пройдут вместе с Университетом Осаки. По данным издания, эксперименты на животных показали, что в результате вакцины, которая пока находится в разработке, образуются антитела.
Ранее клинические испытания вакцины были запланированы на сентябрь, затем их перенесли на август, а теперь на июль. Если ее эффективность будет доказана, то еще до конца года можно ожидать, что вакцина будет одобрена и начнет применяться, отмечает "Никкэй".
Как ожидается, клинические испытания пройдут на нескольких десятках человек в двух больницах. Результат ожидают получить к сентябрю.
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