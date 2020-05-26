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Жителя Приморья подозревают в разгроме кладбища
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РИА Новости

Жителя Приморья подозревают в разгроме кладбища

15:15 26.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Житель Черниговского района Приморья задержан по подозрению в разгроме памятников на местном кладбище, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.
В местных соцсетях опубликованы фото с кладбища в селе Монастырище, где опрокинуты и разбиты множество надгробий, погнуты оградки. Местные жители сообщают, что повреждено не менее 16 памятников.
"В полицию поступило сообщение местного жителя о том, что на кладбище в селе Монастырище Сибирцевского городского поселения неизвестные повредили памятники на могилах. Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей", - сказал собеседник.
По его словам, полицейские установили личность подозреваемого в повреждении могил.
"Им оказался местный житель 2002 года рождения. В отделе полиции задержанный сознался в содеянном, пояснив, что повредил памятники из хулиганских побуждений. Проводится проверка", - добавил собеседник.
Санкция статьи 244 УК РФ "Надругательство над местами захоронения умерших" предусматривает до года исправительных работ, либо до трех месяцев ареста, напомнили в полиции.
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