Жителя Приморья подозревают в разгроме кладбища

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Житель Черниговского района Житель Черниговского района Приморья задержан по подозрению в разгроме памятников на местном кладбище, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.

В местных соцсетях опубликованы фото с кладбища в селе Монастырище, где опрокинуты и разбиты множество надгробий, погнуты оградки. Местные жители сообщают, что повреждено не менее 16 памятников.

"В полицию поступило сообщение местного жителя о том, что на кладбище в селе Монастырище Сибирцевского городского поселения неизвестные повредили памятники на могилах. Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей", - сказал собеседник.

По его словам, полицейские установили личность подозреваемого в повреждении могил.

"Им оказался местный житель 2002 года рождения. В отделе полиции задержанный сознался в содеянном, пояснив, что повредил памятники из хулиганских побуждений. Проводится проверка", - добавил собеседник.