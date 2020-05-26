Выявлен новый способ передачи коронавируса

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Китайские ученые установили, что коронавирус передается не только контактным или воздушно-капельным путями. Об этом говорится в работе, опубликованной в журнале Emerging Infectious Diseases.
Специалисты провели исследование, в рамках которого изучили отходы жизнедеятельности больных COVID-19, и обнаружили в образцах кала живой SARS-CoV-2, причем в большей концентрации, чем в респираторных мазках тех же пациентов.
По мнению ученых, эти результаты доказывают, что вирус в кале — распространенное проявление COVID-19, то есть подтверждается вероятность заражения фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем.
Исследователи предупреждают о необходимости учитывать этот способ заражения и напоминают, что именно он стал причиной вспышки вируса SARS в Гонконге в 2003 году — тогда из-за проблем с канализацией в жилом комплексе оказались инфицированы сотни людей.
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