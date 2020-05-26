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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T17:33
https://ria.ru/20200526/1572009870.html
Выявлен новый способ передачи коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:501:2048:1653_1036x0_80_0_0_6e5c3dc00457c3608fa3e492d55d23ad.jpg
РИА Новости

Выявлен новый способ передачи коронавируса

15:13 26.05.2020 (обновлено: 17:33 26.05.2020)
100990
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Китайские ученые установили, что коронавирус передается не только контактным или воздушно-капельным путями. Об этом говорится в работе, опубликованной в журнале Emerging Infectious Diseases.
Специалисты провели исследование, в рамках которого изучили отходы жизнедеятельности больных COVID-19, и обнаружили в образцах кала живой SARS-CoV-2, причем в большей концентрации, чем в респираторных мазках тех же пациентов.
По мнению ученых, эти результаты доказывают, что вирус в кале — распространенное проявление COVID-19, то есть подтверждается вероятность заражения фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем.
Исследователи предупреждают о необходимости учитывать этот способ заражения и напоминают, что именно он стал причиной вспышки вируса SARS в Гонконге в 2003 году — тогда из-за проблем с канализацией в жилом комплексе оказались инфицированы сотни людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГонконг
Популярные комментарии
боюсь подумать о средствах защиты от такого способа передачи, это получается нужно будет пробку сделать под размер и вставлять ее при посещении людных мест? Представляю как полиция по походке будет определять, надежно ли ты защитился.
26 мая, 15:28
bberia
24520007
«....вероятность заражения фекально-оральном или фекально-аэрозольным путем.» ну есть кал это уже слишком... но как же не пукнуть в автобусе?
26 мая, 15:58
Andrey Bodrey
5170002
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