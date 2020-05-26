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2020-05-26T15:11
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Россия и Армения проводят постоянную работу по ВТС, заявил Лавров
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РИА Новости

Россия и Армения проводят постоянную работу по ВТС, заявил Лавров

15:11 26.05.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Россия и Армения проводят постоянную и продуктивную работу в области ВТС, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"В том, что касается военно-технического сотрудничества и военно-технической помощи, которую мы оказываем республике Армения, здесь тоже налажен у нас очень тесный, продуктивный даже не диалог, а работа - постоянная повседневная и профессиональная", - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.
Министр напомнил, что в Армении находится российская военная база, которая помогает обеспечивать стабильность и безопасность в регионе.
"Отношения мы оцениваем как союзнические, они таковыми и являются, это касается и отношений в рамках ОДКБ, и наших двусторонних отношений. Военное взаимодействие весьма и весьма тесное", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Лавров отметил важность наращивания миротворческого потенциала ОДКБ
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Сергей ЛавровОДКБАрменияБезопасностьВ мире
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