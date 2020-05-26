Россия и Армения проводят постоянную работу по ВТС, заявил Лавров

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Россия и Армения проводят постоянную и продуктивную работу в области ВТС, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"В том, что касается военно-технического сотрудничества и военно-технической помощи, которую мы оказываем республике Армения, здесь тоже налажен у нас очень тесный, продуктивный даже не диалог, а работа - постоянная повседневная и профессиональная", - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.
Министр напомнил, что в Армении находится российская военная база, которая помогает обеспечивать стабильность и безопасность в регионе.
"Отношения мы оцениваем как союзнические, они таковыми и являются, это касается и отношений в рамках ОДКБ, и наших двусторонних отношений. Военное взаимодействие весьма и весьма тесное", - добавил Лавров.