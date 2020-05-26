Россия и Армения проводят постоянную работу по ВТС, заявил Лавров

Министр напомнил, что в Армении находится российская военная база, которая помогает обеспечивать стабильность и безопасность в регионе.

"Отношения мы оцениваем как союзнические, они таковыми и являются, это касается и отношений в рамках ОДКБ, и наших двусторонних отношений. Военное взаимодействие весьма и весьма тесное", - добавил Лавров.