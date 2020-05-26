ОДКБ отмечает нарастание военной опасности на западном направлении

"Почти все страны восточноевропейского региона, граничащие со странами ОДКБ, последние годы наращивают свой военный бюджет, интенсивность подготовки войск, готовность к развертыванию больших военных группировок. И это вблизи наших границ. Конечно, нас это не может не беспокоить. Мы отмечаем нарастание военной опасности для всех наших государств в западном направлении", - сказал он.