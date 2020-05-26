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ОДКБ отмечает нарастание военной опасности на западном направлении
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РИА Новости

ОДКБ отмечает нарастание военной опасности на западном направлении

15:13 26.05.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСтанислав Зась
Станислав Зась
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отмечает нарастание военной опасности для стран-участниц ОДКБ на западном направлении. Об этом заявил во вторник журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
"Почти все страны восточноевропейского региона, граничащие со странами ОДКБ, последние годы наращивают свой военный бюджет, интенсивность подготовки войск, готовность к развертыванию больших военных группировок. И это вблизи наших границ. Конечно, нас это не может не беспокоить. Мы отмечаем нарастание военной опасности для всех наших государств в западном направлении", - сказал он.
Зась также отметил наличие угроз безопасности стран ОДКБ на других направлениях, в частности на Афгано-Таджикской границе.
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