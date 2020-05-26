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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T15:10
https://ria.ru/20200526/1572009471.html
У нижегородского бизнес-омбудсмена выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

У нижегородского бизнес-омбудсмена выявили коронавирус

15:10 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тестирование на коронавирус. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий заразился коронавирусом, он находится в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
"Павел Михайлович госпитализирован с коронавирусом. Он чувствует себя удовлетворительно, находится на связи с нами. Он продолжает работать, из больницы выходит на совещания по видеоконференцсвязи", - рассказали в пресс-службе.
На вопрос о том, где омбудсмен мог заразиться COVID-19, собеседница агентства сообщила, что это могло произойти при контакте с носителем заболевания. "С учетом того, что мы как госслужащие не прекращали работу, продолжали прием предпринимателей, видимо, при контакте. Солодкий не выезжал никуда, соблюдал все нормы и предписания", - отметила она.
Сейчас весь аппарат омбудсмена находится на карантине, продолжая работать дистанционно. "Все процедуры соблюдены, информация передана в Роспотребнадзор, у всех, кто находился в контакте, взяты мазки", - добавила она.
По состоянию на 26 мая в Нижегородской области подтверждено 8504 случая заражения коронавирусной инфекцией, 72 пациента скончались. Выздоровели и выписаны 2895 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижегородская областьПроисшествия
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