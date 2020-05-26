У нижегородского бизнес-омбудсмена выявили коронавирус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий заразился коронавирусом, он находится в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
"Павел Михайлович госпитализирован с коронавирусом. Он чувствует себя удовлетворительно, находится на связи с нами. Он продолжает работать, из больницы выходит на совещания по видеоконференцсвязи", - рассказали в пресс-службе.
На вопрос о том, где омбудсмен мог заразиться COVID-19, собеседница агентства сообщила, что это могло произойти при контакте с носителем заболевания. "С учетом того, что мы как госслужащие не прекращали работу, продолжали прием предпринимателей, видимо, при контакте. Солодкий не выезжал никуда, соблюдал все нормы и предписания", - отметила она.
Сейчас весь аппарат омбудсмена находится на карантине, продолжая работать дистанционно. "Все процедуры соблюдены, информация передана в Роспотребнадзор, у всех, кто находился в контакте, взяты мазки", - добавила она.
По состоянию на 26 мая в Нижегородской области подтверждено 8504 случая заражения коронавирусной инфекцией, 72 пациента скончались. Выздоровели и выписаны 2895 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.