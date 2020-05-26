У нижегородского бизнес-омбудсмена выявили коронавирус

"Павел Михайлович госпитализирован с коронавирусом. Он чувствует себя удовлетворительно, находится на связи с нами. Он продолжает работать, из больницы выходит на совещания по видеоконференцсвязи", - рассказали в пресс-службе.

На вопрос о том, где омбудсмен мог заразиться COVID-19, собеседница агентства сообщила, что это могло произойти при контакте с носителем заболевания. "С учетом того, что мы как госслужащие не прекращали работу, продолжали прием предпринимателей, видимо, при контакте. Солодкий не выезжал никуда, соблюдал все нормы и предписания", - отметила она.