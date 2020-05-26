Минздрав в Пермском крае рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

"В крайне тяжелом состоянии находятся 20 пациентов в Пермском крае, еще 40 человек - в тяжелом состоянии, остальные заболевшие COVID-19 находятся в средней и легкой степени тяжести. Более 360 человек болеют бессимптомно. Среди всех зарегистрированных пациентов 99 детей. 372 человека, это около 25%, – лица старшего возраста, в мае они болеют COVID-19 чаще, чем в предыдущие периоды", - рассказала Мелехова на совете глав муниципальных образований Пермского края.

По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрирован 1451 заболевший COVID-19, выздоровели 740 пациентов, 47 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,4 тысячи пермяков. В Пермском крае подготовлены более 1900 койко-мест для пациентов с коронавирусом, сейчас занято 44% мест. Заболевшие зафиксированы на 40 территориях региона из 46, при этом около 80% инфицированных были выявлены в краевом центре.