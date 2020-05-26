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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T15:09
https://ria.ru/20200526/1572009356.html
Минздрав в Пермском крае рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977259_0:120:2927:1766_1036x0_80_0_0_3d5d31fbf4ac14f5f3dd46c5c2060122.jpg
РИА Новости

Минздрав в Пермском крае рассказал о состоянии пациентов с COVID-19

15:08 26.05.2020 (обновлено: 15:09 26.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Двадцать человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, в Пермском крае находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 40 пребывают в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.
"В крайне тяжелом состоянии находятся 20 пациентов в Пермском крае, еще 40 человек - в тяжелом состоянии, остальные заболевшие COVID-19 находятся в средней и легкой степени тяжести. Более 360 человек болеют бессимптомно. Среди всех зарегистрированных пациентов 99 детей. 372 человека, это около 25%, – лица старшего возраста, в мае они болеют COVID-19 чаще, чем в предыдущие периоды", - рассказала Мелехова на совете глав муниципальных образований Пермского края.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрирован 1451 заболевший COVID-19, выздоровели 740 пациентов, 47 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,4 тысячи пермяков. В Пермском крае подготовлены более 1900 койко-мест для пациентов с коронавирусом, сейчас занято 44% мест. Заболевшие зафиксированы на 40 территориях региона из 46, при этом около 80% инфицированных были выявлены в краевом центре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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