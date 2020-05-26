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2020-05-26T15:08
https://ria.ru/20200526/1572009281.html
США противятся прозрачности биологических исследований, заявил Лавров
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РИА Новости

США противятся прозрачности биологических исследований, заявил Лавров

15:08 26.05.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США блокируют создание верификационного механизма для Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия (КБТО) и при этом и размещают лаборатории по всему миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания СМИД ОДКБ в формате видеоконференции.
По его словам, в ходе сегодняшнего заседания упоминалось, что в стратегии коллективной безопасности до 2025 года, которую утвердили главы государств-членов ОДКБ, "прямо содержится поручение министерствам иностранных дел осуществлять совместные действия, направленные на укрепление режима конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, включая проработку вопросов, которые позволят продвигать инициативу, чтобы в рамках этой конвенции все государства взяли на себя обязательства обеспечить полную транспарентность своей биологической деятельности за пределами национальных территорий".
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"Это относится прежде всего к Соединённым Штатам, которые сейчас в одиночку блокируют такой верификационный механизм в рамках этой конвенции, а параллельно осуществляют военно-биологическую деятельность по всему миру, в том числе вокруг наших границ", - отметил Лавров.
"Мы ведём интенсивный двусторонний диалог с нашими союзниками по ОДКБ на эти темы, уже подписали соответствующее соглашение с Таджикистаном, работаем с Арменией и Казахстаном. Это тоже большой блок работы, который должен обеспечивать выполнение обязательств, которые записаны в конвенции по биологическому оружию, о недопустимости переориентации любой биологической деятельности на военные нужды", - заключил он.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что коронавирус - лишний повод задуматься о необходимости большей прозрачности в сфере биологического оружия. По его мнению, человечеству придется менять международно-правовую базу для того, чтобы быть уверенным в биологической безопасности.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДмитрий МедведевСергей ЛавровБезопасностьВ мире
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