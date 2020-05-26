США противятся прозрачности биологических исследований, заявил Лавров

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США блокируют создание верификационного механизма для Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия (КБТО) и при этом и размещают лаборатории по всему миру, заявил глава МИД РФ США блокируют создание верификационного механизма для Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия (КБТО) и при этом и размещают лаборатории по всему миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания СМИД ОДКБ в формате видеоконференции.

По его словам, в ходе сегодняшнего заседания упоминалось, что в стратегии коллективной безопасности до 2025 года, которую утвердили главы государств-членов ОДКБ, "прямо содержится поручение министерствам иностранных дел осуществлять совместные действия, направленные на укрепление режима конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, включая проработку вопросов, которые позволят продвигать инициативу, чтобы в рамках этой конвенции все государства взяли на себя обязательства обеспечить полную транспарентность своей биологической деятельности за пределами национальных территорий".

"Это относится прежде всего к Соединённым Штатам, которые сейчас в одиночку блокируют такой верификационный механизм в рамках этой конвенции, а параллельно осуществляют военно-биологическую деятельность по всему миру, в том числе вокруг наших границ", - отметил Лавров.

"Мы ведём интенсивный двусторонний диалог с нашими союзниками по ОДКБ на эти темы, уже подписали соответствующее соглашение с Таджикистаном, работаем с Арменией и Казахстаном. Это тоже большой блок работы, который должен обеспечивать выполнение обязательств, которые записаны в конвенции по биологическому оружию, о недопустимости переориентации любой биологической деятельности на военные нужды", - заключил он.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что коронавирус - лишний повод задуматься о необходимости большей прозрачности в сфере биологического оружия. По его мнению, человечеству придется менять международно-правовую базу для того, чтобы быть уверенным в биологической безопасности.