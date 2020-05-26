Липецкие предприниматели получат налоговые льготы

ЛИПЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Предприниматели Липецкой области получат поддержку в виде налоговых льгот на 200 миллионов рублей, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что законопроект о снижении ставки налога по упрощённой системе налогообложения для предприятий и организаций из перечня пострадавших отраслей уже находится в региональном парламенте. В области таких предприятий и организаций насчитывается 14,5 тысячи. Снижение составит с 6% до 2%, если объектом налогообложения являются доходы и с 15% до 5%, при доходах, уменьшенных на величину расходов. Льгота будет распространятся на весь 2020 год, с 1 января.
Кроме того, по словам главы региона, экономическому блоку администрации поручено проработать льготу по налогу на имущество тем арендодателям, которые снизили арендные платежи для пострадавших предпринимателей.
"Мы благодарны предпринимателям за работу и поддержку сотрудников и клиентов. В первую очередь за сохранение своих работников в это непростое время. В регионе 122 тысячи человек заняты в малом бизнесе. Это каждый пятый трудоспособный житель Липецкой области. Рабочие места этих людей необходимо сохранить", - сказал Артамонов.