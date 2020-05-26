Первый корпус нового инфекционного центра в Саратове построят к 15 июня

"В настоящее время работы на объекте ведутся круглосуточно. Уже началось возведение нескольких корпусов, идет кирпичная кладка, бетонная заливка стен. На стройплощадке развернуто сразу восемь башенных кранов. К 15 июня планируется возвести один из лечебных корпусов. За каждым из корпусов закреплена конкретная строительная компания, всего задействовано шесть застройщиков", - говорится в сообщении.