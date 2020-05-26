Первый корпус нового инфекционного центра в Саратове построят к 15 июня

САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости. Первый из восьми корпусов строящейся новой инфекционной больницы на 400 мест в Саратове планируется построить к 15 июня, сообщила во вторник пресс-служба губернатора.
Ранее спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин заявил, что строительство инфекционной больницы в Саратове оценивается в 1,2 миллиарда рублей, еще около миллиарда рублей потребуется на оборудование. На строительство новой больницы в Саратове 462,2 миллиона рублей области выделил бюджет Москвы. По словам первого зампреда правительства области Вадима Ойкина, ввести объект в эксплуатацию намечено на сентябрь.
"В настоящее время работы на объекте ведутся круглосуточно. Уже началось возведение нескольких корпусов, идет кирпичная кладка, бетонная заливка стен. На стройплощадке развернуто сразу восемь башенных кранов. К 15 июня планируется возвести один из лечебных корпусов. За каждым из корпусов закреплена конкретная строительная компания, всего задействовано шесть застройщиков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проектом предусмотрено четыре лечебных, по одному операционному, реанимационному, диагностическому и административному корпусу, которые будут соединены крытой галереей. Общая площадь объекта составит 28 тысяч квадратных метров.
Губернатор Валерий Радаев во вторник на стройплощадке инфекционной больницы отметил высокие темпы ее строительства.
"За неделю видна динамика выполнения работ… Темпы строительства ускоренные, очень важно параллельно рассматривать вопросы благоустройства, инфраструктуры. Стоит задача достроить больницу в кратчайший срок", - цитирует Радаева его пресс-служба.
Ранее власти области призвали бизнес и граждан принять участие в объявленном сборе средств в фонд поддержки строительства нового инфекционного центра. Радаев пояснял, что в условиях эпидемии коронавируса этот медцентр крайне необходим, поскольку сейчас весь имеющийся профильный коечный фонд разрознен по нескольким медучреждениям, а концентрация противоэпидемических сил в одном месте в разы повышает эффективность лечения заболевших.
Всего в области лабораторно подтвержден 2581 случай заражения коронавирусом, уже умерли 25 пациентов, выздоровел 861.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.