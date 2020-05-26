Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T16:00
https://ria.ru/20200526/1572009091.html
Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571340794_0:323:2932:1972_1036x0_80_0_0_c4ed5f7993dc7b0afbea1b8e5deee7f7.jpg
РИА Новости

Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19

15:08 26.05.2020 (обновлено: 16:00 26.05.2020)
66877
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести.
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Изображение легких, пораженных коронавирусом
Вчера, 14:10Распространение нового коронавируса
Ученые нашли способ спасти пораженные коронавирусом легкие
Так, госпитализировать в специализированные клиники нужно пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Если человек лечится дома и у него в течение трех дней температура не опускается ниже 38,5 градуса, то его должны госпитализировать как пациента в состоянии средней тяжести.
Кроме того, госпитализировать должны всех пациентов с COVID-19, если они относятся к группе риска (старше 65 лет, наличие ряда заболеваний, в том числе хроническая недостаточность, онкология, сахарный диабет), или же проживают с лицами из группы риска.
Также перечислены критерии, при которых госпитализируются несовершеннолетние: температура выше 39 градусов при обращении или выше 38 градусов в течение пяти дней; дыхательная недостаточность; тахикардия; наличие геморрагической сыпи; судороги; тяжелое обезвоживание; онкология, болезни с нарушением свертываемости крови, хронические заболевания легких; болезни эндокринной системы.
Также нужно госпитализировать несовершеннолетнего, если нет возможности изолировать его от людей из группы риска или при отсутствии условий для лечения на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Вчера, 11:55Распространение нового коронавируса
Ученые развеяли миф о мутациях коронавируса
125131313661
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Короче, пока не будешь на последнем издыхании, в госпиталь не заберут...
26 мая, 16:23
ТТТамара Томсон
30301011
Народ уже столько времени болеет, а минздрав только бумажку родил. Молодцы.
26 мая, 17:12
ttutelka-tanya
3160024
Рекомендуем
Изображение легких, пораженных коронавирусом
Ученые нашли способ спасти пораженные коронавирусом легкие
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Крыму отреагировали на украинскую идею о плате за въезд на полуостров
Актриса Дарья Мороз
Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Фотоснимок коронавируса
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Здание Министерства здравоохранения РФ
В России увеличилась смертность трудоспособного населения
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Пассажирские поезда РЖД
РЖД начинают возвращать отмененные ранее из-за COVID-19 поезда
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин кинул ручку на стол во время совещания
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые развеяли миф о мутациях коронавируса
Подозреваемый в убийстве девочки в Пензе
Задержанный признался в убийстве 14-летней девочки в Пензе
Моноклональные антитела
Китайские ученые нашли нейтрализующие антитела к коронавирусу
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
В России за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния