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Накопительные пенсии в России повысят
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РИА Новости

Накопительные пенсии в России повысят

15:05 26.05.2020 (обновлено: 19:45 26.05.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПосетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза.
Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.
Кроме того, пенсия вырастет на 7,99 процента у участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Эти люди получают пенсию не накопительной, а срочной выплатой, то есть в течение периода, который могут определить сами. Повышение коснется 32 тысяч человек.
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Сколько будет стоить

Средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты - 1705 рублей.
Оба вида пенсии назначают женщинам с 55 лет, мужчинам - с 60 лет либо раньше при досрочном выходе на пенсию.
На повышение выплат уйдет 1,87 миллиарда рублей. Из них 1,53 миллиарда пойдет на повышение накопительных пенсий и 343 миллиона - срочных выплат.
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А что дальше

Ранее "Известия" со ссылкой на источник в Минтруда писало, что размер накопительной части пенсии могут понизить с 2021 года.
Так, срок расчета выплаты накопительной части гражданам России увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет, то есть на полгода больше предыдущего срока.
Подчеркивается, что на это время будет делиться вся сумма накоплений, которую россияне будут получать с момента наступления пенсионного возраста.
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин
18 мая, 12:48
Глава ПФР рассказал о выплате пенсий за апрель
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Общество
Популярные комментарии
Вот вам очередной пример грамотной работы по инвестированию средств, проведённой эффективными менеджерами. Спасибо ПФР!
26 мая, 16:33
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
41701020
За советский стаж кукиш с маслом. Пенсии повысятся, прежде всего, чиновникам и предпринимателям, если есть накопления в ПФР. Вот и все.
26 мая, 18:47
МАМануил Айзиров
1100001
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