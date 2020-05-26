Накопительные пенсии в России повысят

Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Это стало возможно из-за инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, доходы превысили инфляцию в три раза.

Повышенную пенсию получат 80 тысяч человек, перерасчет произойдет автоматически.

Кроме того, пенсия вырастет на 7,99 процента у участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Эти люди получают пенсию не накопительной, а срочной выплатой, то есть в течение периода, который могут определить сами. Повышение коснется 32 тысяч человек.

Сколько будет стоить

Средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты - 1705 рублей.

Оба вида пенсии назначают женщинам с 55 лет, мужчинам - с 60 лет либо раньше при досрочном выходе на пенсию.

На повышение выплат уйдет 1,87 миллиарда рублей. Из них 1,53 миллиарда пойдет на повышение накопительных пенсий и 343 миллиона - срочных выплат.

А что дальше

Ранее "Известия" со ссылкой на источник в Минтруда писало, что размер накопительной части пенсии могут понизить с 2021 года.

Так, срок расчета выплаты накопительной части гражданам России увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет, то есть на полгода больше предыдущего срока.