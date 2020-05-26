В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, предназначенный для корректировки огня по подконтрольному ополченцам селу Логвиново в Донбассе, заявил во вторник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Основной функцией применения БПЛА для боевиков ВСУ остается корректировка огня артиллерии по населенным пунктам нашей республики", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что в понедельник Народная милиция ЛНР при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тритон-М1" перехватила беспилотник украинских силовиков, который должен был, по словам Осадчего, корректировать огонь по селу Логвиново.
"Вчера была пресечена очередная коварная попытка преступников 24 бригады ВСУ осуществить минометный обстрел населенного пункта Логвиново с применением БПЛА "Фантом", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.
По его словам, на флэш-накопителе беспилотника обнаружены кадры размещения запрещенного минскими соглашениями вооружения украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения. Осадчий добавил, что материалы изучаются специалистами разведки ЛНР и впоследствии будут переданы международным наблюдателям.