В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе

В ЛНР обвинили силовиков в препятствии работе дронов ОБСЕ в Донбассе

В ЛНР обвинили силовиков в препятствии работе дронов ОБСЕ в Донбассе

Он уточнил, что в понедельник Народная милиция ЛНР при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тритон-М1" перехватила беспилотник украинских силовиков, который должен был, по словам Осадчего, корректировать огонь по селу Логвиново.