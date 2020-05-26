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2020-05-26T15:05
https://ria.ru/20200526/1572008884.html
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе

15:05 26.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, предназначенный для корректировки огня по подконтрольному ополченцам селу Логвиново в Донбассе, заявил во вторник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"Основной функцией применения БПЛА для боевиков ВСУ остается корректировка огня артиллерии по населенным пунктам нашей республики", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что в понедельник Народная милиция ЛНР при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Тритон-М1" перехватила беспилотник украинских силовиков, который должен был, по словам Осадчего, корректировать огонь по селу Логвиново.
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"Вчера была пресечена очередная коварная попытка преступников 24 бригады ВСУ осуществить минометный обстрел населенного пункта Логвиново с применением БПЛА "Фантом", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.
По его словам, на флэш-накопителе беспилотника обнаружены кадры размещения запрещенного минскими соглашениями вооружения украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения. Осадчий добавил, что материалы изучаются специалистами разведки ЛНР и впоследствии будут переданы международным наблюдателям.
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