Марш "Бессмертного полка" пройдет 26 июля, после парада ВМФ

"К сожалению, такие строгие режимы безопасности мы по объективным причинам не можем обеспечить при проведении марша "Бессмертного полка", который объединяет в одном строю миллионы наших граждан, когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток. Здесь уже, конечно, никакой дистанции соблюсти невозможно по определению", - сказал Путин в ходе общения с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.