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75 лет Великой Победы
2020-05-26T16:07
https://ria.ru/20200526/1572008652.html
Марш "Бессмертного полка" пройдет 26 июля, после парада ВМФ
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РИА Новости

Марш "Бессмертного полка" пройдет 26 июля, после парада ВМФ

15:02 26.05.2020 (обновлено: 16:07 26.05.2020)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Марш "Бессмертного полка" пока невозможно провести, соблюдая социальную дистанцию, поэтому он пройдет 26 июля, после парада ВМФ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К сожалению, такие строгие режимы безопасности мы по объективным причинам не можем обеспечить при проведении марша "Бессмертного полка", который объединяет в одном строю миллионы наших граждан, когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток. Здесь уже, конечно, никакой дистанции соблюсти невозможно по определению", - сказал Путин в ходе общения с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Поэтому предлагаю тем не менее провести марш тоже после парада, но после другого, на месяц позже, 26 июля. А это еще один день нашей ратной славы - День военно-морского флота", - добавил президент.
Путин утвердил даты проведения Парада Победы и Бессмертного полка
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75 лет Великой ПобедыВладимир ПутинОбщество
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Пойду!
26 мая, 15:20
Арсений Новиков
1210001
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