Лавров подтвердил готовность Москвы помочь Кабулу в борьбе с COVID-19

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 11 тысяч, всего с начала пандемии от инфекции здесь вылечились около 1100 человек.

"Все будет зависеть от того, какие конкретно средства защиты и оборудование требуются Афганистану. Если соответствующая номенклатура будет изложена в заявке, я уверяю вас, что она будет оперативно рассмотрена в рамках оперативного штаба, который создан в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.