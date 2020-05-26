Лавров подтвердил готовность Москвы помочь Кабулу в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Россия ожидает от Афганистана конкретики по средствам защиты и оборудованию, которые требуются Кабулу в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 11 тысяч, всего с начала пандемии от инфекции здесь вылечились около 1100 человек.
"Все будет зависеть от того, какие конкретно средства защиты и оборудование требуются Афганистану. Если соответствующая номенклатура будет изложена в заявке, я уверяю вас, что она будет оперативно рассмотрена в рамках оперативного штаба, который создан в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Кабул обратился к Москве с просьбой оказать помощь в борьбе с коронавирусом, в РФ прорабатывается ответ на это обращение, сказал ранее РИА Новости посол России в Афганистане Александр Мантыцкий. По его словам, запрос поступил по линии межпарламентского сотрудничества от председателя верхней палаты парламента ИРА Фазля Хади Муслимъяра. В настоящее время обращение передано в Москву и прорабатывается соответствующими ведомствами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
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