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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T15:03
https://ria.ru/20200526/1572008239.html
Лавров подтвердил готовность Москвы помочь Кабулу в борьбе с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_0:184:2987:1864_1036x0_80_0_0_be94ae0f2af77bd3ac501e9a7edcbc61.jpg
РИА Новости

Лавров подтвердил готовность Москвы помочь Кабулу в борьбе с COVID-19

15:03 26.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Россия ожидает от Афганистана конкретики по средствам защиты и оборудованию, которые требуются Кабулу в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 11 тысяч, всего с начала пандемии от инфекции здесь вылечились около 1100 человек.
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"Все будет зависеть от того, какие конкретно средства защиты и оборудование требуются Афганистану. Если соответствующая номенклатура будет изложена в заявке, я уверяю вас, что она будет оперативно рассмотрена в рамках оперативного штаба, который создан в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Кабул обратился к Москве с просьбой оказать помощь в борьбе с коронавирусом, в РФ прорабатывается ответ на это обращение, сказал ранее РИА Новости посол России в Афганистане Александр Мантыцкий. По его словам, запрос поступил по линии межпарламентского сотрудничества от председателя верхней палаты парламента ИРА Фазля Хади Муслимъяра. В настоящее время обращение передано в Москву и прорабатывается соответствующими ведомствами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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