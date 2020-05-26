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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:56
https://ria.ru/20200526/1572008189.html
В Плесском доме-интернате выявили три случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Плесском доме-интернате выявили три случая заражения коронавирусом

14:56 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Один сотрудник и два пациента Плесского дома-интерната заразились коронавирусной инфекцией в Ивановской области, сообщил во вторник журналистам директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
"Интернат переведен в режим работы обсерватора. Проведено тестирование на коронавирусную инфекцию порядка 360 проживающих и 50 сотрудников. Пришли результаты по трети тестов, в основном, они отрицательные, выявлено три заболевших", - сказал Фокин.
По его словам, инфекция выявлена у одного сотрудника и двух пациентов интерната. Во всех трех корпусах учреждения установлен санитарно-противоэпидемический режим, ведется медицинское наблюдение за проживающими и обслуживающим персоналом.
По состоянию на 26 мая, в Ивановской области зарегистрированы 1639 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 37 диагнозов. В общей сложности в регионе скончались 18 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, выздоровел 551 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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