В Плесском доме-интернате выявили три случая заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Один сотрудник и два пациента Плесского дома-интерната заразились коронавирусной инфекцией в Ивановской области, сообщил во вторник журналистам директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
"Интернат переведен в режим работы обсерватора. Проведено тестирование на коронавирусную инфекцию порядка 360 проживающих и 50 сотрудников. Пришли результаты по трети тестов, в основном, они отрицательные, выявлено три заболевших", - сказал Фокин.
По его словам, инфекция выявлена у одного сотрудника и двух пациентов интерната. Во всех трех корпусах учреждения установлен санитарно-противоэпидемический режим, ведется медицинское наблюдение за проживающими и обслуживающим персоналом.
По состоянию на 26 мая, в Ивановской области зарегистрированы 1639 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 37 диагнозов. В общей сложности в регионе скончались 18 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, выздоровел 551 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.