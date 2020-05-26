В Плесском доме-интернате выявили три случая заражения коронавирусом

"Интернат переведен в режим работы обсерватора. Проведено тестирование на коронавирусную инфекцию порядка 360 проживающих и 50 сотрудников. Пришли результаты по трети тестов, в основном, они отрицательные, выявлено три заболевших", - сказал Фокин.

По его словам, инфекция выявлена у одного сотрудника и двух пациентов интерната. Во всех трех корпусах учреждения установлен санитарно-противоэпидемический режим, ведется медицинское наблюдение за проживающими и обслуживающим персоналом.