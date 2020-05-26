В Кремле прокомментировали сделку ОПЕК+

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия удовлетворена сделкой ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, дальнейшие действия альянса будут зависеть от развития ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сделка имеет свои временные рамки. Россия - это ответственный участник международных отношений, в том числе в архиважной и архичувствительной области, как энергорынки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, настроена ли РФ продолжать действовать в рамках сделки.
На вопрос, удовлетворена ли Россия сделкой, он ответил утвердительно.
"Безусловно, элементы, связанные с сокращением спроса, с перепроизводством, полностью устранить невозможно, потому что невозможно переломить мировую конъюнктуру. Но в целом очевидно, что страны-участницы будут смотреть по развитию ситуации", - отметил Песков в ответ на уточняющий вопрос, нужны ли дополнительные усилия по изменению сделки.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета выступает октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
Страны ОПЕК+ планируют обсудить ситуацию на рынке нефти и первые результаты сделки 9-10 июня в режиме видеоконференции. Ряд участников альянса не исключал возможности корректировки параметров сокращения на этой встрече, в частности в минэнерго Казахстана говорили, что на ней возможны более точные решения на период с июля. Министр энергетики РФ Александр Новак на этой неделе оценил текущий профицит на мировом рынке нефти в 7-12 миллионов баррелей в сутки, достижение баланса он ожидает в июне-июле благодаря росту потребления.