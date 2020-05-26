В Кремле прокомментировали сделку ОПЕК+

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия удовлетворена сделкой Россия удовлетворена сделкой ОПЕК + по ограничению добычи нефти, дальнейшие действия альянса будут зависеть от развития ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Сделка имеет свои временные рамки. Россия - это ответственный участник международных отношений, в том числе в архиважной и архичувствительной области, как энергорынки", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, настроена ли РФ продолжать действовать в рамках сделки.

На вопрос, удовлетворена ли Россия сделкой, он ответил утвердительно.

"Безусловно, элементы, связанные с сокращением спроса, с перепроизводством, полностью устранить невозможно, потому что невозможно переломить мировую конъюнктуру. Но в целом очевидно, что страны-участницы будут смотреть по развитию ситуации", - отметил Песков в ответ на уточняющий вопрос, нужны ли дополнительные усилия по изменению сделки.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета выступает октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.