Онлайн-конференция к Всемирному дню океанов

Почему исследования океанов важны для человечества? Какие задачи стоят перед российскими океанологами? Как планетарные климатические изменения влияют на мировой океан? Какие тенденции доминируют в его экологии? Как пандемия коронавируса повлияет на организацию океанологических исследовательских экспедиций?



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