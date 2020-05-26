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Онлайн-конференция к Всемирному дню океанов
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РИА Новости

Онлайн-конференция к Всемирному дню океанов

14:54 26.05.2020
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5 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию директора Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук, доктора географических наук Алексея СОКОВА, приуроченную к Всемирному дню океанов, отмечаемому 8 июня.
Задать вопрос
Почему исследования океанов важны для человечества? Какие задачи стоят перед российскими океанологами? Как планетарные климатические изменения влияют на мировой океан? Какие тенденции доминируют в его экологии? Как пандемия коронавируса повлияет на организацию океанологических исследовательских экспедиций?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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