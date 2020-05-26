Лавров: заявления США по Гонконгу пронизаны чувством вседозволенности

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Заявления Вашингтона по Гонконгу пронизаны чувством превосходства и вседозволенности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Эти заявления (США по Гонконгу) пронизаны чувством собственного превосходства и чувством вседозволенности. Включая самоприсвоенное право выставлять всем оценки и требования, причём требования, которые касаются удовлетворения американских интересов", - заявил Лавров на онлайн-брифинге.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил в интервью телеканалу NBC, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности, "захватит" Гонконг. Он добавил, что "тяжело представить, что Гонконгу удастся остаться финансовым центром Азии, если Китай захватит его". Позднее Китай сделал США представление из-за заявлений американских чиновников по законопроекту о нацбезопасности в Гонконге и заявил, что Пекин предпримет контрмеры, если США продолжат подрывать интересы КНР.
Любое решение КНР, которое затронет автономию и свободы Гонконга, приведет к пересмотру США подхода к принципу "одна страна, две системы", заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, США осуждают внесение в повестку Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая законопроекта о нацбезопасности Гонконга. Это идет в обход законодательных процедур Гонконга и игнорирует волю его народа, добавил Помпео. Госсекретарь назвал это "предвестником гибели" автономии региона.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга. Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.