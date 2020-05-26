Французские эксперты прибыли в Пакистан для расследования крушения Airbus

ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Эксперты французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) во вторник прибыли в Карачи для оказания помощи в расследовании крушения самолета "Пакистанских международных авиалиний".
"Крушение Airbus A320… Группа экспертов сегодня утром прибыла в Карачи и находится на месте аварии", - говорится в сообщении Бюро в аккаунте в Twitter.
Накануне сообщалось, что в Пакистан отправились три эксперта BEA вместе с техническими консультантами Airbus и Safran Engines.
Самолет "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320, в котором были 99 человек, рухнул на жилой район города Карачи в пятницу днем, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. Минздрав пакистанской провинции Синд в субботу подтвердил гибель 97 человек, два пассажира выжили. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал.