Лавров прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

"Что будет дальше? Мы не будем устраивать никакую истерику. Мы предельно взвешенно подойдем к анализу этой ситуации, опираясь, прежде всего, на свои национальные интересы и на интересы наших союзников включая, прежде всего, Республику Беларусь, которая в рамках этого договора вместе с нами образует одну группу стран", - заявил министр во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеосвязи.

"Предстоят в соответствии с договором мероприятия определенные. Во-первых, в октябре будет регулярная обзорная конференция действия этого договора. В связи с заявлением США о выходе из этого документа предстоит провести чрезвычайную конференцию, которая должна быть созвана не раньше чем через один месяц и не позднее чем через два месяца после того, как такое заявление поступило. Сейчас депозитарии этого договора работают над подбором соответствующих сроков", - сказал Лавров.