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2020-05-26T15:09
https://ria.ru/20200526/1572007374.html
Лавров прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
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РИА Новости

Лавров прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

14:44 26.05.2020 (обновлено: 15:09 26.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия не будет устраивать истерику по поводу выхода США из Договора по открытому небу, взвешенно рассмотрит дальнейшие шаги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что будет дальше? Мы не будем устраивать никакую истерику. Мы предельно взвешенно подойдем к анализу этой ситуации, опираясь, прежде всего, на свои национальные интересы и на интересы наших союзников включая, прежде всего, Республику Беларусь, которая в рамках этого договора вместе с нами образует одну группу стран", - заявил министр во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеосвязи.
"Предстоят в соответствии с договором мероприятия определенные. Во-первых, в октябре будет регулярная обзорная конференция действия этого договора. В связи с заявлением США о выходе из этого документа предстоит провести чрезвычайную конференцию, которая должна быть созвана не раньше чем через один месяц и не позднее чем через два месяца после того, как такое заявление поступило. Сейчас депозитарии этого договора работают над подбором соответствующих сроков", - сказал Лавров.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. В пятницу в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
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Выход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуДональд ТрампСергей ЛавровОДКБМоскваБелоруссияВ мире
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