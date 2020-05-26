Эксперты выяснили, почему россияне соблюдают меры защиты от COVID-19

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Чаще всего россияне соблюдают меры предосторожности в период пандемии из-за страха заболеть, а также из-за сопереживания другим людям, уверенности в эффективности средств профилактики и способности контролировать угрозу, показало исследование Чаще всего россияне соблюдают меры предосторожности в период пандемии из-за страха заболеть, а также из-за сопереживания другим людям, уверенности в эффективности средств профилактики и способности контролировать угрозу, показало исследование Социологического антикризисного центра

Эксперты выделили топ-5 факторов соблюдения правил в пандемию: на первом месте - уровень страха перед болезнью, на втором – сопереживание другим, эмпатия, на третьем - уверенность в эффективности средств профилактики и в своей способности контролировать угрозу, на четвертом - доверие официальной информации и социальным институтам, на пятом - "эффект большинства": представление о том, что большинство окружающих также будет следовать правилам.

По данным исследования, в блоке веры в социальную ответственность других людей 46% указали, что, по их мнению, большинство людей не станут сообщать о том, что они заболели, чтобы не оказаться на карантине, 38% считают, что сейчас большинство людей вокруг них, жителей их города соблюдают дистанцию, носят маски, 36% сомневаются, что заболевшие во время эпидемии россияне и их близкие станут соблюдать карантин, а 20% ответили, что можно положиться на то, что люди будут соблюдать меры предосторожности при эпидемии.

Отмечается, что по словам 38% респондентов, люди соблюдают в публичных местах все меры предосторожности – носят перчатки, маску, используют дезинфекторы, 34% согласны с тем, что граждане соблюдают довольно часто все меры предосторожности, кроме ношения перчаток, 21% - что почти не соблюдают, только относительно часто пользуются дезинфекторами.

Как указано в опросе, 37% граждан верят рекомендациям и оценкам ученых, от которой сегодня зависит и разработка протоколов лечения, и создание вакцины, и прогнозы, 21% доверяет нашему здравоохранению.

Опрос проходил 15 мая по онлайн-панели OMI (Online Market Intelligence). Объем выборки - 1000 респондентов, данные репрезентируют онлайн-аудиторию России в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Квоты задаются на основе данных ФОМ

Социологический антикризисный центр запущен в апреле этого года исследовательской компанией OMI и центром социального проектирования "Платформа", изучает общественные реакции на текущую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19.