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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:47
https://ria.ru/20200526/1572007304.html
Эксперты выяснили, почему россияне соблюдают меры защиты от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571739322_0:179:3198:1979_1036x0_80_0_0_7341f687aa94d8d27c206f7fc328e3fb.jpg
РИА Новости

Эксперты выяснили, почему россияне соблюдают меры защиты от COVID-19

14:47 26.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГорожане в защитных масках на одной из улиц Пятигорска
Горожане в защитных масках на одной из улиц Пятигорска
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Горожане в защитных масках на одной из улиц Пятигорска. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Чаще всего россияне соблюдают меры предосторожности в период пандемии из-за страха заболеть, а также из-за сопереживания другим людям, уверенности в эффективности средств профилактики и способности контролировать угрозу, показало исследование Социологического антикризисного центра.
Эксперты выделили топ-5 факторов соблюдения правил в пандемию: на первом месте - уровень страха перед болезнью, на втором – сопереживание другим, эмпатия, на третьем - уверенность в эффективности средств профилактики и в своей способности контролировать угрозу, на четвертом - доверие официальной информации и социальным институтам, на пятом - "эффект большинства": представление о том, что большинство окружающих также будет следовать правилам.
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия на первом пленарном заседании Общественной палаты. 19 июня 2017
25 мая, 09:34Распространение нового коронавируса
Бокерия оценил меры России по борьбе с коронавирусом
По данным исследования, в блоке веры в социальную ответственность других людей 46% указали, что, по их мнению, большинство людей не станут сообщать о том, что они заболели, чтобы не оказаться на карантине, 38% считают, что сейчас большинство людей вокруг них, жителей их города соблюдают дистанцию, носят маски, 36% сомневаются, что заболевшие во время эпидемии россияне и их близкие станут соблюдать карантин, а 20% ответили, что можно положиться на то, что люди будут соблюдать меры предосторожности при эпидемии.
Отмечается, что по словам 38% респондентов, люди соблюдают в публичных местах все меры предосторожности – носят перчатки, маску, используют дезинфекторы, 34% согласны с тем, что граждане соблюдают довольно часто все меры предосторожности, кроме ношения перчаток, 21% - что почти не соблюдают, только относительно часто пользуются дезинфекторами.
Как указано в опросе, 37% граждан верят рекомендациям и оценкам ученых, от которой сегодня зависит и разработка протоколов лечения, и создание вакцины, и прогнозы, 21% доверяет нашему здравоохранению.
Опрос проходил 15 мая по онлайн-панели OMI (Online Market Intelligence). Объем выборки - 1000 респондентов, данные репрезентируют онлайн-аудиторию России в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Квоты задаются на основе данных ФОМ.
Социологический антикризисный центр запущен в апреле этого года исследовательской компанией OMI и центром социального проектирования "Платформа", изучает общественные реакции на текущую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Фонд "Общественное мнение"Общество
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