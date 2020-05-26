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2020-05-26T14:42
https://ria.ru/20200526/1572007233.html
Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Гонконга
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РИА Новости

Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Гонконга

14:41 26.05.2020 (обновлено: 14:42 26.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг Гонконга станет одной из тем предстоящей в пятницу видеоконференции министров иностранных дел Евросоюза, сообщила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Вирджини Батту-Хенрикссон.
"В пятницу состоится видеоконференция министров иностранных дел ЕС, мы ожидаем, что министры обсудят Китай и происходящие там события", - сказала представитель ЕС.
По ее словам, по итогам Евросоюз обнародует подробности своей позиции по развитию ситуации вокруг законопроекта о национальной безопасности специального административного района КНР - Гонконга.
При этом она не стала комментировать вопрос о возможных санкциях ЕС против Китая. "Что касается санкций, как в этом, так и в остальных случаях, мы не вступаем в такого рода дискуссии преждевременно", - сказала Батту-Хенрикссон. Она пояснила, что санкции - это один из инструментов внешней политики ЕС, но в ЕК "не хотят вступать в спекуляции по этому вопросу".
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"ЕС выступает за стабильность и процветание Гонконга в рамках принципа "одна страна, две системы". Мы уделяем большое внимание сохранению высокой степени автономии Гонконга", - напомнила европейский представитель.
По ее словам, в ЕС считают, что лучшим развитием событий были бы "дебаты в духе демократии и консультации с ключевыми действующими лицами, при уважении прав и свобод в Гонконге".
В воскресенье в Гонконге после нескольких месяцев относительно спокойной обстановки прошли массовые антиправительственные протесты, для разгона которых сотрудники полиции применяли слезоточивый газ и водометы, были задержаны более 180 человек. Люди вышли на улицы, протестуя против рассмотрения на сессии в китайском парламенте проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга. Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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Кэрри ЛэмБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзГонконгКитайВ мире
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