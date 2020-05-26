Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Гонконга

БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Ситуация вокруг Ситуация вокруг Гонконга станет одной из тем предстоящей в пятницу видеоконференции министров иностранных дел Евросоюза , сообщила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Вирджини Батту-Хенрикссон.

"В пятницу состоится видеоконференция министров иностранных дел ЕС, мы ожидаем, что министры обсудят Китай и происходящие там события", - сказала представитель ЕС.

По ее словам, по итогам Евросоюз обнародует подробности своей позиции по развитию ситуации вокруг законопроекта о национальной безопасности специального административного района КНР - Гонконга.

При этом она не стала комментировать вопрос о возможных санкциях ЕС против Китая. "Что касается санкций, как в этом, так и в остальных случаях, мы не вступаем в такого рода дискуссии преждевременно", - сказала Батту-Хенрикссон. Она пояснила, что санкции - это один из инструментов внешней политики ЕС, но в ЕК "не хотят вступать в спекуляции по этому вопросу".

"ЕС выступает за стабильность и процветание Гонконга в рамках принципа "одна страна, две системы". Мы уделяем большое внимание сохранению высокой степени автономии Гонконга", - напомнила европейский представитель.

По ее словам, в ЕС считают, что лучшим развитием событий были бы "дебаты в духе демократии и консультации с ключевыми действующими лицами, при уважении прав и свобод в Гонконге".

В воскресенье в Гонконге после нескольких месяцев относительно спокойной обстановки прошли массовые антиправительственные протесты, для разгона которых сотрудники полиции применяли слезоточивый газ и водометы, были задержаны более 180 человек. Люди вышли на улицы, протестуя против рассмотрения на сессии в китайском парламенте проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".