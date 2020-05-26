Умер один из двух котов, которые жили в Рижской думе

"Ты был очень хороший кот…" — написал он.

Два кота, Кузя и Мурис, жили в Рижской думе с 2011 года. Ушаков взял их из приюта и провозгласил официальными котами Риги. В феврале этого года из-за роспуска думы котов выселили, сообщалось, что их новым домом станет рижское бюро Ушакова.