Умер один из двух котов, которые жили в Рижской думе

РИГА, 26 мая — РИА Новости. Кот Мурис — один из двух котов, живших в Рижской думе, умер в возрасте десяти лет, сообщил в фейсбуке бывший мэр латвийской столицы, депутат Европарламента, член социал-демократической партии "Согласие" Нил Ушаков.
"Ты был очень хороший кот…" — написал он.
Два кота, Кузя и Мурис, жили в Рижской думе с 2011 года. Ушаков взял их из приюта и провозгласил официальными котами Риги. В феврале этого года из-за роспуска думы котов выселили, сообщалось, что их новым домом станет рижское бюро Ушакова.