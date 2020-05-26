Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T15:38
https://ria.ru/20200526/1572007075.html
Умер один из двух котов, которые жили в Рижской думе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572011382_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_dd74d9066b87f1597535144cc1b20920.jpg
РИА Новости

Умер один из двух котов, которые жили в Рижской думе

14:37 26.05.2020 (обновлено: 15:38 26.05.2020)
615
© Sputnik / Sergey MelkonovКот Мурис
Кот Мурис
© Sputnik / Sergey Melkonov
Кот Мурис. Архивное фото
РИГА, 26 мая — РИА Новости. Кот Мурис — один из двух котов, живших в Рижской думе, умер в возрасте десяти лет, сообщил в фейсбуке бывший мэр латвийской столицы, депутат Европарламента, член социал-демократической партии "Согласие" Нил Ушаков.
"Ты был очень хороший кот…" — написал он.
Два кота, Кузя и Мурис, жили в Рижской думе с 2011 года. Ушаков взял их из приюта и провозгласил официальными котами Риги. В феврале этого года из-за роспуска думы котов выселили, сообщалось, что их новым домом станет рижское бюро Ушакова.
0104816
Обсудить 3
РигаНил УшаковВ мире
Рекомендуем
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Путин утвердил даты проведения Парада Победы и Бессмертного полка
Парад Победы пройдет в Москве 24 июня
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19
Фотоснимок коронавируса
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Министр топлива и энергетики РСФСР Владимир Лопухин
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Допрос подозреваемого в убийстве 14-летней девочки. Кадры СК
СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Пензе
Путин: Пик у нас, по мнению специалистов, считается пройденным
Россия прошла пик распространения коронавируса, заявил Путин
Смартфон
Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Спасатели
В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке
Российская государственная детская библиотека
В РГДБ прокомментировали обращение дочери Эдуарда Успенского
Изображение легких, пораженных коронавирусом
Ученые нашли способ спасти пораженные коронавирусом легкие
Статуя Фемиды
В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии
Актриса Дарья Мороз
Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
В Киеве ГБР проводит обыск в музее, где выставлены картины Порошенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния