Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T14:37
https://ria.ru/20200526/1572007016.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1053
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1036x0_80_0_0_6281c9bbc9849fc678cdbc9883f03335.jpg
РИА Новости

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1053

14:37 26.05.2020
192
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 26 мая – РИА Новости. Коронавирус в Латвии выявлен еще у четырех человек за минувшие сутки, общее число зафиксированных случав COVID-19 выросло до 1053, сообщил во вторник РИА Новости представитель Центра контроля и профилактики заболеваний республики.
В понедельник в центре сообщили, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составило 1049.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"За сутки сделано 1828 анализов, заболевание выявлено у четырех человек", - сказал собеседник агентства.
В целом в Латвии с начала пандемии проведено 101598 тестов на коронавирус, умерли 22 человека, зараженных COVID-19. За минувшие сутки госпитализированы два человека с новым коронавирусом. В больницах лечатся 25 человек - 23 пациента находятся в состоянии средней тяжести, два - в тяжелом.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
300000
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
Рекомендуем
Хельсинки
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 312
Лиссабон
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 31 тысячу
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1834
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Гонконга
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал сроки следующего заседания СМИД ОДКБ
В Испании открылись для посетителей уличные кафе
Эксперт рассказал, когда в Испании будет новая вспышка COVID-19
Медицинский работник делает тест на коронавирус жителю Йоханнесбурга, Южная Африка
Коронавирус может усугубить ситуацию в Африке, заявил представитель ВОЗ
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 21 867
Мужчина дезинфицирует улицу перед открытием магазинов в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии за сутки зафиксировали 198 заражений коронавирусом
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1639
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
В ВОЗ назвали слабое место Африки в период пандемии COVID-19
Военнослужащие Южной Осетии
В Южной Осетии заявили о нарушениях госграницы полицией Грузии
Медицинский работник
В Чехии число заболевших COVID-19 превысило девять тысяч
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19
В Госдуме предложили разработать закон о допзащите медиков
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Жертвами коронавируса во Франции стали 28 530 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния