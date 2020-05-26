В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1053

В понедельник в центре сообщили, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составило 1049.
"За сутки сделано 1828 анализов, заболевание выявлено у четырех человек", - сказал собеседник агентства.
В целом в Латвии с начала пандемии проведено 101598 тестов на коронавирус, умерли 22 человека, зараженных COVID-19. За минувшие сутки госпитализированы два человека с новым коронавирусом. В больницах лечатся 25 человек - 23 пациента находятся в состоянии средней тяжести, два - в тяжелом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.